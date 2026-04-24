  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Стилиян Петров: Когато българите сме единни, сме силни

Стилиян Петров: Когато българите сме единни, сме силни

  • 24 апр 2026 | 10:01
Бившият национал Стилиян Петров апелира българският народ да бъде единен и да помага на хората в нужда. Рекордьорът по мачове с националната фланелка организира "Мач на надеждата", който ще се състои на стадион "Лазур" в Бургас на 6 юни.

"Надежда се дава с подкрепа. От собствения ми опит съм го разбрал. Моето семейство усети колко е трудно да минеш през такава битка. Подкрепяха ме с посланието "Ти можеш". Всички хора, които се борят с онкологични заболявания имат нужда от подкрепа", сподели той пред БНТ.

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Първият "Мач на надеждата", който се състоя на Националния стадион "Васил Левски", е помогнал на стотици хора в нужда.

"След първия мач дарихме над 600 хил. лева на 10 онкологични заведения. Помогнахме на 250 индивидуални пациента. Двама надежда на хората, така както на мен ми се даде. Запознахме се с историите на повечето хора. Оценявам възможността да се будя с усмивка всеки ден", допълни Петров.

Сакалиев: Стилиян Петров прави нещо наистина велико

Световноизвестните футболисти, които взеха участие в първото издание на благотворителната инициатива, са останали очаровани от гостоприемството в България.

"Имаме невероятна и гостоприемна страна. Всички футболисти, които участваха в първия мач, се изненадаха от гостоприемството. Играчите не питат къде ще играят, а просто искат да участват. Уест Браун ще остане над седмица в България, защото иска да се запознае със страната. Ще участват актьори и спортисти от други спортове. Бургас е футболен град. Много школи се организират, за да присъстват. Това е не просто футбол, а надежда за живот", добави юношата на Монтана.

Още три големи имена ще участват в "Мача на Надеждата" на "Лазур"

Част от средства ще отидат за лечението на Любослав Пенев и Петър Хубчев.

"Почти всеки ден държа връзка с тях. Възстановяването върви по план. Те продължават да се борят и са смели. Това много ме радва. Докато съм България, ще се видя с Любо Пенев. Цяла България подкрепя тези големи българи и спортисти с воля", вярва Петров.

Според него държавата трябва да помага за организирането на подобни каузи.

"Говорихме мачът да е в Пловдив, но решихме да е в Бургас. Където има нужда, ние ще бъдем там. Отнема доста време да се организира такова събитие. Организацията започна през октомври. Много хора искат да са част от такова нещо. Надявам се да има още такива каузи. Когато българите сме единни, сме силни. Държавата винаги не прави достатъчно. Тя трябва да работи много повече в тази посока. Хората трябва да го изискваме. Когато сме в зоната на комфорта, никой не мисли за подкрепа. Постоянно трябва да помагаме на подобни инициативи", категоричен е Петров.

Още от БГ Футбол

Светлин Станчев: И двата отбора сме в негативна серия

Светлин Станчев: И двата отбора сме в негативна серия

  • 24 апр 2026 | 09:34
  • 237
  • 0
Живко Бояджиев: Да видим футбол, надиграване

Живко Бояджиев: Да видим футбол, надиграване

  • 24 апр 2026 | 09:32
  • 211
  • 0
Добромир Дафинов за дербито с Черноломец

Добромир Дафинов за дербито с Черноломец

  • 24 апр 2026 | 09:30
  • 215
  • 0
Илиян Станчев: Дерби, спокойни сме

Илиян Станчев: Дерби, спокойни сме

  • 24 апр 2026 | 09:28
  • 184
  • 0
Босът на Ботев (Пловдив) поиска повече пари от телевизионни права

Босът на Ботев (Пловдив) поиска повече пари от телевизионни права

  • 24 апр 2026 | 09:27
  • 371
  • 0
Иван Станчев: Коварен противник

Иван Станчев: Коварен противник

  • 24 апр 2026 | 09:25
  • 211
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

  • 24 апр 2026 | 08:00
  • 9865
  • 6
Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

  • 24 апр 2026 | 07:40
  • 4692
  • 5
Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

  • 24 апр 2026 | 07:20
  • 2409
  • 1
Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

  • 24 апр 2026 | 10:00
  • 1099
  • 1
Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

  • 24 апр 2026 | 07:00
  • 2362
  • 0
Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

  • 23 апр 2026 | 20:19
  • 32862
  • 14