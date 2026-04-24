  3. Рома потвърди очакваната новина за Раниери

Рома потвърди очакваната новина за Раниери

  • 24 апр 2026 | 14:10
  • 2866
  • 2

От Рома официално обявиха, че се разделят със съветника на клубните собственици Клаудио Раниери. Също така от изявлението става ясно, че причината за този ход е раздорът между бившия наставник на тима и настоящия такъв Джан Пиеро Гасперини, който си пролича от последните публични коментари на двамата.

Решено: Раниери напуска Рома заради конфликта с Гасперини
Решено: Раниери напуска Рома заради конфликта с Гасперини

Рома потвърждава, че взаимоотношенията с Клаудио Раниери приключиха. Клубът би искал да благодари на Клаудио за значимия му принос към Рома. Той води тима в един много предизвикателен период и ние винаги ще му бъдем благодарни за неговите усилия. Гледайки към бъдещето, нашата посока е ясна. Клубът е силен, със солидно лидерство и определена визия. Рома винаги ще бъде на първо място. Имаме пълна увереност в предтоящия път под ръководството на Джан Пиеро Гасперини, със споделената цел за израстване, подобряване и постигане на резултати, достойни за нашата история”, се казва в съобщението.

74-годишният Раниери е бил треньор на “вълците” в три различни периода, като последният беше през миналия сезон, когато пое отбора “на пожар” след уволнението на Иван Юрич и почти успя да го върне в Шампионската лига след дългогодишно отсъствие. Впоследствие той отклони предложението да продължи да води тима, но се съгласи да влезе в ролята на съветник, заради което отказа да стане и селекционер на Италия. Напоследък обаче Раниери имаше разногласия с Гасперини, като клубните собственици от семейство Фридкин са избрали да заемат страната на настоящия си треньор.

Снимки: Gettyimages

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Злато за Насар в първото движение!

Добра новина за Мони Николов

