Рома потвърди очакваната новина за Раниери

От Рома официално обявиха, че се разделят със съветника на клубните собственици Клаудио Раниери. Също така от изявлението става ясно, че причината за този ход е раздорът между бившия наставник на тима и настоящия такъв Джан Пиеро Гасперини, който си пролича от последните публични коментари на двамата.
Решено: Раниери напуска Рома заради конфликта с Гасперини
“Рома потвърждава, че взаимоотношенията с Клаудио Раниери приключиха. Клубът би искал да благодари на Клаудио за значимия му принос към Рома. Той води тима в един много предизвикателен период и ние винаги ще му бъдем благодарни за неговите усилия. Гледайки към бъдещето, нашата посока е ясна. Клубът е силен, със солидно лидерство и определена визия. Рома винаги ще бъде на първо място. Имаме пълна увереност в предтоящия път под ръководството на Джан Пиеро Гасперини, със споделената цел за израстване, подобряване и постигане на резултати, достойни за нашата история”, се казва в съобщението.
74-годишният Раниери е бил треньор на “вълците” в три различни периода, като последният беше през миналия сезон, когато пое отбора “на пожар” след уволнението на Иван Юрич и почти успя да го върне в Шампионската лига след дългогодишно отсъствие. Впоследствие той отклони предложението да продължи да води тима, но се съгласи да влезе в ролята на съветник, заради което отказа да стане и селекционер на Италия. Напоследък обаче Раниери имаше разногласия с Гасперини, като клубните собственици от семейство Фридкин са избрали да заемат страната на настоящия си треньор.
Снимки: Gettyimages