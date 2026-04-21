Двама ключови играчи на Рома подновиха отборни тренировки

Аржентинската звезда на Рома Пауло Дибала и бразилският национал в състава на “вълците” Уесли днес са подновили отборни тренировки, съобщават италианските медии.
Това означава, че наставникът Джан Пиеро Гасперини ще може да разчита на двамата важни футболисти за съботната визита на Болоня. Дибала не е играл от края на януари насам, като дори оперира проблемното си коляно, докато Уесли отсъства през последните три седмици заради травма, която получи в контрола на Бразилия. След възстановяването на нападателя и халф-бека, в лазарета на Рома остават Девайн Ренш, Ману Коне, Лоренцо Пелегрини, Артьом Довбик и Евън Фъргюсън.
