Гасперини коментира слуховете за раздор с Раниери и си тръгна разплакан

На пресконференцията си преди сблъсъка с бившия си отбор Аталанта наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини призна, че е бил изненадан от последната медийна изява на Клаудио Раниери. Преди победата на тима с 3:0 над Пиза клубният съветник разкри, че опитният специалист е бил едва четвърти избор на клуба през миналото лято, а също така увери, че той е одобрил всички трансфери за този сезон. Това породи слухове за конфликт между двамата.

„Миналия петък имаше интервю, в което Раниери създаде някои ситуации, но за мен това беше невероятна изненада. Никога не е имало разногласия между мен и Раниери нито в пресконференциите, нито в личните ни разговори. Така че не очакваш това негово изявление. Също така в многото ми години във футбола не съм бил обект на такъв тон. Оттам нататък аз избягвах каквито и да било коментари, най-вече за да не навредя още повече на клуба, отбора и играчите.

Утре ни очаква важен мач, тъй като все още имаме шансове за евротурнирите. Така че това е важното нещо. Ще се радвам, ако говорим само за мача. Трябваше да се занимавам с този медиен шум, но няма да има оправдания за мен или тима. Това е 33-тият кръг – финалната надпревара, така че е невероятно важен мач и за двата отбора, особено за нас. Аз насочих фокуса изцяло към техническия аспект. Повтарям: за мен приоритетът беше да не вредя на тима. Очаквам хората да разберат това и да подкрепят отбора още повече.

Бъдещето ми? Продължавате да ме разпитвате за други неща, но искам да говоря за мача. Казах, че не искам да създавам проблеми, а този въпрос търси именно това. Клубът и Раниери бяха пределно ясни. Винаги съм вярвал, че малко ни трябва, за да стигнем Шампионската лига, и постоянно бутам в тази посока въпреки значимите отсъствия през последните месеци. Сега сме тук и знаем, че ще срещнем силен тим. Когато бях в Аталанта, виждах Рома като еталон. Победа над Рома означаваше класиране за евротурнирите. Сега е обратното: ако бием Аталанта, заслужаваме да играем в ШЛ.

В Рим има всичко необходимо, за да се справяш добре. В Бергамо пък имах успехи, защото околната среда беше задружна, а работата на клуба беше изключителна. Малкият град също така създаде идеална атмосфера. Ние работихме и изграждахме неща заедно. Имахме млади играчи, както и силно ядро. Помислете за направените трансфери и как бяха реинвестирани парите. Аномалията на Аталанта беше в това, че играеше в Европа и същевременно беше на печалба. Заслугата не беше само моя, но и на един много способен клуб, който работеше в хармония с треньора. След това нещата малко се промениха отчасти заради смяната на собствениците и отчасти заради „бащината фигура“, с която бях много близък (Антонио Перкаси – б.р.)“, коментира Гасперини, който накрая не успя да сдържи сълзите си и внезапно напусна пресконференцията си.

Снимки: Gettyimages