  Дибала е готов да остане в Рома въпреки оферти от Аржентина и Турция

  • 21 апр 2026 | 17:56
Пауло Дибала се надява да преподпише договора си Рома и да остане в клуба и през следващия сезон въпреки оферти от Аржентина и Турция, пише "Кориере дело спорт".

Двама ключови играчи на Рома подновиха отборни тренировки
Аржентинецът лекува контузия от три месеца, но се надява да бъде готов за двубоя с Болоня. Остават само 70 дни от договора на Дибала с Рома и все още няма яснота дали ще остане на "Олимпико и през следващия сезон. Въпреки предложения от Аржентина и Турция, играчът изглежда решен да остане и е готов да преговаря за значително намаление на заплатата в замяна на бонуси, свързани с представянето му. Това може да е решаваща стъпка към подписването на нов договор с Рома, което не изключва оставането на Ла Хоя за следващата година.

Междувременно, Николо Скира съобщава, че друг атакуващ играч на “вълците” - Стефан Ел Шаарауи, ще ги напусне след изтичането на договора си през лятото. Сред кандидатите да го привлекат като свободен агент е бившият му клуб Дженоа.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

  • 21 апр 2026 | 15:19
  • 1681
  • 0
Флик: Отпадането от ШЛ ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

Флик: Отпадането от ШЛ ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 2145
  • 0
Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 577
  • 0
Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

  • 21 апр 2026 | 14:30
  • 972
  • 0
Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

  • 21 апр 2026 | 14:22
  • 3398
  • 0
Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

  • 21 апр 2026 | 14:12
  • 901
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

  • 21 апр 2026 | 19:00
  • 21682
  • 46
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 4452
  • 3
Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

  • 21 апр 2026 | 19:03
  • 368
  • 0
Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

  • 21 апр 2026 | 18:31
  • 891
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 26203
  • 27
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 12416
  • 26