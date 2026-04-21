Дибала е готов да остане в Рома въпреки оферти от Аржентина и Турция

Пауло Дибала се надява да преподпише договора си Рома и да остане в клуба и през следващия сезон въпреки оферти от Аржентина и Турция, пише "Кориере дело спорт".

Аржентинецът лекува контузия от три месеца, но се надява да бъде готов за двубоя с Болоня. Остават само 70 дни от договора на Дибала с Рома и все още няма яснота дали ще остане на "Олимпико и през следващия сезон. Въпреки предложения от Аржентина и Турция, играчът изглежда решен да остане и е готов да преговаря за значително намаление на заплатата в замяна на бонуси, свързани с представянето му. Това може да е решаваща стъпка към подписването на нов договор с Рома, което не изключва оставането на Ла Хоя за следващата година.

Междувременно, Николо Скира съобщава, че друг атакуващ играч на “вълците” - Стефан Ел Шаарауи, ще ги напусне след изтичането на договора си през лятото. Сред кандидатите да го привлекат като свободен агент е бившият му клуб Дженоа.

