Рома и Аталанта със самоубийствен хикс

Рома и Аталанта не успяха да излъчат победител в мача поемжду си от 33-тия кръг на Серия "А". Срещата бе важна и за двата тима, които са преки конкуренти за място в топ 4, но това реми не бе най-желаният резултат за никой от тях. Гостите поведоха с гол на Никола Кръстович в 12-тата минута, но домакините изравниха чрез Марио Ермосо в 45-тата минута. "Вълците" създадоха още доста положения в мача, но така и не стигнаха до втори гол и повече могат да съжаляват, че не взеха нещо повече от този мач.

Аталанта поведе с първата си по-добра възможност в мача. В 12-тата минута Никола Кръстович получи пред наказателното поле и с диагонален удар прати топката във вратата за 0:1.

Рома веднага се активизира и пред вратата на гостите стана горещо. Първо изстрел на Матиас Соуле бе отразен от Марко Карнезеки, а след това на два пъти и Донийл Мален бе спрян от вратаря на бергамаските.

В 33-тата минута пък Аталанта пропусна да удвои преднината си. Едерсон излезе очи в очи с Миле Свилар, но не успя да го преодолее.

🚨 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗩𝗔𝗜𝗡𝗤𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟’𝗔𝗦 𝗥𝗢𝗠𝗘 𝗘𝗧 𝗟’𝗔𝗧𝗔𝗟𝗔𝗡𝗧𝗔 ! 🤝



La Roma est 6ème et manque l’occasion de revenir provisoirement à hauteur de la Juventus, 4ème.



L’Atalanta est 7ème. pic.twitter.com/7enNvACxMJ — Actu Foot (@ActuFoot_) April 18, 2026

Все пак натискът на Рома даде резултат в 45-ата минута. Топката бе центрирана в пеналта, Дивайн Ренш с глава я свали за Марио Ермосо, който от воле отбеляза за 1:1.

Домакините продължиха да са по-опасният отбор и през второто полувреме, но отново Карнезеки направи невероятно спасяване след изстрел под гредата на Мален в 63-тата минута.

В 75-ата минута и късметът обърна гръб на домакините, когато изстрел с глава на Ермосо разтресе напречната греда.

В крайна сметка мачът завърши при равенство и двата тима остават един до друг в класирането. Рома е на 6-ото място с 58 точки, докато Аталанта е на 7-ата позиция с 54 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages