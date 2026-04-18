Рома и Аталанта със самоубийствен хикс

  • 18 апр 2026 | 23:41
  • 836
  • 1

Рома и Аталанта не успяха да излъчат победител в мача поемжду си от 33-тия кръг на Серия "А". Срещата бе важна и за двата тима, които са преки конкуренти за място в топ 4, но това реми не бе най-желаният резултат за никой от тях. Гостите поведоха с гол на Никола Кръстович в 12-тата минута, но домакините изравниха чрез Марио Ермосо в 45-тата минута. "Вълците" създадоха още доста положения в мача, но така и не стигнаха до втори гол и повече могат да съжаляват, че не взеха нещо повече от този мач.

Аталанта поведе с първата си по-добра възможност в мача. В 12-тата минута Никола Кръстович получи пред наказателното поле и с диагонален удар прати топката във вратата за 0:1.

Рома веднага се активизира и пред вратата на гостите стана горещо. Първо изстрел на Матиас Соуле бе отразен от Марко Карнезеки, а след това на два пъти и Донийл Мален бе спрян от вратаря на бергамаските.

В 33-тата минута пък Аталанта пропусна да удвои преднината си. Едерсон излезе очи в очи с Миле Свилар, но не успя да го преодолее.

Все пак натискът на Рома даде резултат в 45-ата минута. Топката бе центрирана в пеналта, Дивайн Ренш с глава я свали за Марио Ермосо, който от воле отбеляза за 1:1.

Домакините продължиха да са по-опасният отбор и през второто полувреме, но отново Карнезеки направи невероятно спасяване след изстрел под гредата на Мален в 63-тата минута.

В 75-ата минута и късметът обърна гръб на домакините, когато изстрел с глава на Ермосо разтресе напречната греда.

В крайна сметка мачът завърши при равенство и двата тима остават един до друг в класирането. Рома е на 6-ото място с 58 точки, докато Аталанта е на 7-ата позиция с 54 точки.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кифисия и Алекс Петков с второ поредно реми в битката за оцеляване

Кифисия и Алекс Петков с второ поредно реми в битката за оцеляване

  • 18 апр 2026 | 21:24
  • 901
  • 0
Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

  • 18 апр 2026 | 23:55
  • 11794
  • 85
Финалът за Купата на краля: Атлетико М 2:2 Реал Сосиедад, следват дузпи

Финалът за Купата на краля: Атлетико М 2:2 Реал Сосиедад, следват дузпи

  • 18 апр 2026 | 22:00
  • 9962
  • 28
Лацио отново се оказа черна котка за Наполи, Интер може да стане шампион след седмица

Лацио отново се оказа черна котка за Наполи, Интер може да стане шампион след седмица

  • 18 апр 2026 | 20:58
  • 5361
  • 4
Голяма германска легенда стана дядо

Голяма германска легенда стана дядо

  • 18 апр 2026 | 20:50
  • 3685
  • 1
Лориен най-после успя да победи Марсилия

Лориен най-после успя да победи Марсилия

  • 18 апр 2026 | 20:40
  • 1175
  • 0
Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

  • 18 апр 2026 | 23:55
  • 11794
  • 85
Финалът за Купата на краля: Атлетико М 2:2 Реал Сосиедад, следват дузпи

Финалът за Купата на краля: Атлетико М 2:2 Реал Сосиедад, следват дузпи

  • 18 апр 2026 | 22:00
  • 9962
  • 28
Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

  • 18 апр 2026 | 20:58
  • 12716
  • 14
Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

  • 18 апр 2026 | 20:37
  • 13368
  • 9
Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

  • 18 апр 2026 | 20:05
  • 12730
  • 43
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 27538
  • 16