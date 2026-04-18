Рома и Аталанта със самоубийствен хикс

Рома и Аталанта не успяха да излъчат победител в мача поемжду си от 33-тия кръг на Серия "А". Срещата бе важна и за двата тима, които са преки конкуренти за място в топ 4, но това реми не бе най-желаният резултат за никой от тях. Гостите поведоха с гол на Никола Кръстович в 12-тата минута, но домакините изравниха чрез Марио Ермосо в 45-тата минута. "Вълците" създадоха още доста положения в мача, но така и не стигнаха до втори гол и повече могат да съжаляват, че не взеха нещо повече от този мач.
Аталанта поведе с първата си по-добра възможност в мача. В 12-тата минута Никола Кръстович получи пред наказателното поле и с диагонален удар прати топката във вратата за 0:1.
Рома веднага се активизира и пред вратата на гостите стана горещо. Първо изстрел на Матиас Соуле бе отразен от Марко Карнезеки, а след това на два пъти и Донийл Мален бе спрян от вратаря на бергамаските.
В 33-тата минута пък Аталанта пропусна да удвои преднината си. Едерсон излезе очи в очи с Миле Свилар, но не успя да го преодолее.
Все пак натискът на Рома даде резултат в 45-ата минута. Топката бе центрирана в пеналта, Дивайн Ренш с глава я свали за Марио Ермосо, който от воле отбеляза за 1:1.
Домакините продължиха да са по-опасният отбор и през второто полувреме, но отново Карнезеки направи невероятно спасяване след изстрел под гредата на Мален в 63-тата минута.
В 75-ата минута и късметът обърна гръб на домакините, когато изстрел с глава на Ермосо разтресе напречната греда.
В крайна сметка мачът завърши при равенство и двата тима остават един до друг в класирането. Рома е на 6-ото място с 58 точки, докато Аталанта е на 7-ата позиция с 54 точки.
