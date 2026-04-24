Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Решено: Раниери напуска Рома заради конфликта с Гасперини

Решено: Раниери напуска Рома заради конфликта с Гасперини

  • 24 апр 2026 | 03:01
Множество италиански медии твърдят, че Клаудио Раниери ще се оттегли от поста си в Рома. Причината е публичен спор със старши треньора Джан Пиеро Гасперини, който е предизвикал сериозно разделение в ръководството на „джалоросите“.

Напрежението между двете ключови фигури в клуба ескалира по-рано този месец. В свое интервю Раниери заяви, че Гасперини дори не е бил сред първите трима кандидати за треньорския пост в края на миналия сезон.

Гасперини от своя страна често е отправял критики към селекцията на клуба и работата на медицинския щаб. Раниери отговори на тези критики в интервю преди скорошния мач на Рома срещу Пиза от Серия "А".

Всички в Рома сме обединени около една цел, увери Раниери

Тази словесна война потвърди слуховете за продължаващо напрежение във висшето ръководство на Рома. Още миналата седмица се появиха информации, че Раниери и Гасперини се игнорират взаимно на тренировъчната база на клуба след въпросното интервю.

Ситуацията бързо е станала неудържима, като италианските медии прогнозираха, че или треньорът, или старшият съветник ще напусне клуба в края на сезона.

Гасперини коментира слуховете за раздор с Раниери и си тръгна разплакан

Сега, според водещи издания като "Гадзета дело Спорт" и "Кориере дело Спорт", е взето решение Раниери да се оттегли от позицията си на старши съветник. Официално съобщение от Рома може да се появи съвсем скоро.

Тези информации идват въпреки краткото изявление на Раниери в четвъртък, в което той заяви, че в клуба „очакват най-доброто“, че „играчите дават всичко от себе си“ и че „всички са обединени около една-единствена цел“.

Следвай ни:

Виж всички

