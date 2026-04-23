  Sportal.bg
  Рома
  Всички в Рома сме обединени около една цел, увери Раниери

Всички в Рома сме обединени около една цел, увери Раниери

  • 23 апр 2026 | 17:06

  • 23 апр 2026 | 17:06
Бившият старши треньор на Рома Клаудио Раниери коментира настоящата ситуация, настоявайки, че клубът върви в същата посока въпреки напрежението, което изплува публично през последните седмици. 74-годишният специалист също така предложи своята оценка за това как италианският футбол трябва да се възстанови след третото поредно отсъствие от Световно първенство.

„Очакваме най-доброто. Футболистите дават всичко от себе си. Всички сме обединени около една цел“, коментира Раниери, който в момента е съветник на римския клуб, цитиран от Corriere dello Sport. Колкото до по-широкия въпрос за бъдещето на италианския футбол - тема, която вълнува страната след поражението от Босна и Херцеговина в плейофите за класиране на Мондиал 2026, Клаудио Раниери отговори кратко: „Мисля, че трябва да започнем от обикновените хора и да се уверим, че повече италианци играят футбол, защото треньорите на националните отбори имат много малък избор.“

В момента отборът на Рома заема шесто място във временното класиране с 58 точки, колкото има и петият Комо, на 4 пункта пред седмия Аталанта и 5 точки зад четвъртия в подреждането Ювентус.

Снимки: Gettyimages

