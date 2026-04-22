Анхелиньо е поискал да напусне Рома през лятото

Бъдещето на халф-бека на Рома Анхелиньо изглежда далеч от Вечния град, пише вестник "Ил Месаджеро".

Играчът на "джалоросите" не получава достатъчно игрово време през този сезон по ръководството на треньора Джан Пиеро Гасперини и в клуба работят по негов трансфер. Испанецът прекара голяма част от сезона извън игра поради здравословен проблем, като сам е поискал клубът да го продаде.

Сред клубовете, за които се съобщава, че се интересуват от него, е Бетис, който е готов да направи оферта. През сезон 2025/2026 бившият играч на РБ Лайпциг е играл много малко: 7 участия в Серия А, 2 в Лига Европа.

В предишния сезон обаче той беше един от ключовите играчи в сензационното завръщане на Рома на пето място, с 4 гола и 3 асистенции в първенството и Лига Европа.