  3. Гасперини и Раниери очакват решението на собствениците на Рома след нови напрегнати срещи

Гасперини и Раниери очакват решението на собствениците на Рома след нови напрегнати срещи

  16 апр 2026 | 15:37
Съобщава се, че Джан Пиеро Гасперини е получил подкрепа от собствениците на Рома през последните дни, но бъдещето на треньора в клуба остава несигурно след внезапни пререкания със съветника Клаудио Раниери миналата седмица. Напрежението в Рома нараства, като множество източници твърдят, че или Гасперини, или Раниери ще напусне клуба в края на сезона.

Тоти може отново да се завърне в Рома, разкри Раниери

Раниери отвърна на критиките на Гасперини миналата седмица преди мача срещу Пиза, след като треньорът се оплака от трансферната дейност на клуба и от начина, по който се управлява възстановяването на някои контузени играчи.

Според "Гадзета дело Спорт", публичният отговор на Раниери към Гасперини е бил последван от напрегната среща по-рано тази седмица, в която е участвал дори спортният директор Фредерик Масара. Италианското издание твърди, че Раниери дори е обмислял да подаде оставка след последния конфликт, докато Гасперини е провел конферентен разговор със собствениците на клуба.

Тоти призова Раниери и Гасперини към единство и уважение към феновете на Рома

Дан и Райън Фридкин, собствениците на Рома, сега се намират в патова ситуация, тъй като виждат Раниери като централна част от своя проект, но също така оценяват работата на Гасперини на терена през този сезон. Въпреки това, те ще трябва да вземат твърдо решение дали да продължат с Гасперини или с Раниери през сезон 2026-27, тъй като отношенията им изглеждат непоправимо влошени.

Гасперини е недоволен и от факта, че някои от най-близките сътрудници на Раниери са получили удължаване на договорите си без неговото одобрение. В същото време Ед Шипли, дясната ръка на семейство Фридкин в Рим, преди това е подавал доклади за неподходящо поведение на Гасперини в някои случаи. Рома нае Гасперини миналото лято, а договорът на италианския тактик е до 2028 година.

Снимки: Gettyimages

