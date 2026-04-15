Тоти призова Раниери и Гасперини към единство и уважение към феновете на Рома

  • 15 апр 2026 | 15:51
Легендата на Рома Франческо Тоти призова за единство в труден момент за клуба, белязан от разногласия между старши треньора Джан Пиеро Гасперини и директора Клаудио Раниери, пишат италианските медии.

Въпреки информациите, че бившият номер десет е готов за завръщане в клуба, улеснено от самия треньор, Тоти се фокусира върху необходимостта от полагане на максимални усилия от отбора за постигане на целта - класиране за Шампионската лига.

Относно конфликта между Раниери и Гасперини, Тоти обясни: „Не искам да се намесвам в тези взаимоотношения. Като фен на Рома, нашата обща и основна цел е да останем единни, дори и да има вътрешни разногласия. Както Гасперини, така и Раниери трябва да имат уважение към феновете на Рома и клуба.

„Шампионската лига? В играта сме, на три точки зад Юве... Надявам се да обединят всичките си усилия, след което ще направим равносметка в края на сезона.“

Рома остана без един от лидерите си за около месец

„Единствената ни цел е Рома и ние, феновете на Рома, се надяваме, че можем да се движим в същата посока. Проблемите са навсякъде, но излагането им наяве в този момент... не изглежда подходящият момент.“

Снимки: Imago

