Бонучи иска Гуардиола за селекционер на Италия

Именитият бивш италиански национал Леонардо Бонучи определи Пеп Гуардиола като идеалния кандидат да сътвори революция за националния отбор на родината му. Бившият защитник вярва, че испанският мениджър на Манчестър Сити е единственият треньор, способен да модернизира „адзурите“ след третата им поредна неуспешна квалификационна кампания за Световно първенство.

Според легендата на Ювентус Гуардиола притежава тактическите умения, необходими за възстановяване на Италия до предишната ѝ футболна слава, след като липсата на постоянство и структурните проблеми накараха четирикратните световни шампиони да търсят нова идентичност. За Бонучи проблемите, пред които са изправени италианците, са дълбоко вкоренени и изискват цялостно преразглеждане на настоящата система.

"I love him" ❤️



Leonardo Bonucci is backing Pep Guardiola to be the new Italy boss 🇮🇹 pic.twitter.com/ZHjxi3n0bt — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 21, 2026

„Важното е да възстановим италианския футбол от нулата, като започнем със защитата. Трябва да имаме смелостта да се изправим срещу ситуацията, за да си върнем уважението на целия свят и да се превърнем в онзи велик отбор, който някога беше световен шампион“, заяви Бонучи по време на церемонията на наградите „Лауреус“. Той е убеден, че философията на Пеп Гуардиола е точно това, от което се нуждае страната: „Има много талантливи млади играчи. Трябва да им дадем време да се развиват и напредват. Ако се търси радикална промяна, Пеп е човекът за тази работа. Трудно е, но мечтите са безплатни.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages