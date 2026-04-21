Гулит: Италия трябва да се върне към своето ДНК

  • 21 апр 2026 | 11:45
Нидерландската легенда на Милан Рууд Гулит е убеден, че Италия може да преодолее кризата в националния си отбор, ако се върне към своето ДНК, залагайки на стабилни защитници. Както е известно, “Скуадра адзура” ще пропусне трето поредно Световно първенство.

“Трябва да се върнете към италианското ДНК, което включва добри вратари, защитници и нападатели. Последният трофей, който Италия спечели (от Евро 2020 - б.р.) беше в голяма степен благодарение на Леонардо Бонучи и Джорджо Киелини. Това е вашето ДНК: най-добрите защитници. Нямам предвид да паркирате автобуса, но едно време имахте в отбрана Паоло Малдини, докато Фабио Канаваро спечели “Златната топка” с Италия. Така че защитата е важна. Сега всеки иска да налага тики-така, изграждайки играта още от своето наказателно поле, но това не е за всички”, коментира Гулит пред “Скай Спорт Италия”.

Снимки: Gettyimages

