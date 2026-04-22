  3. Джанлуиджи Буфон: На Италия й липсват таланти като Баджо, Дел Пиеро или Тоти

Джанлуиджи Буфон: На Италия й липсват таланти като Баджо, Дел Пиеро или Тоти

  22 апр 2026 | 19:42
  • 481
  • 0
Джанлуиджи Буфон: На Италия й липсват таланти като Баджо, Дел Пиеро или Тоти

Легендарният вратар Джанлуиджи Буфон, който напусна поста си в националния отбор на Италия, след като тимът не се класира за трето поредно Световно първенство, опита да обясни своята гледна точка за провала. 

"Мога да кажа, че има три неща, които се отличават ясно. Първото е глобализацията, която позволи на всички отбори да бъдат конкурентни и средното ниво на игра се повиши чувствително. Второ, преди 15 години, когато печелехме, бяхме по-силни в тактически план от съперниците. Трето, имаме фантастични футболисти, но това, което ни липсва, са таланти и плеймейкъри, като Баджо, Дел Пиеро и Тоти, които преди ни помагаха да побеждаваме", каза вратарят, който има 176 мача за "Скуадра адзура" в интервю за английския вестник "Гардиън".

“Това е болезнена страница за италианския футбол и за мен. За да преодолеем това, трябва да разберем трудностите. Трябва да се променим. Ако не приемем, че има проблем, проблемът ще остане. Ако преди 12 години ми бяха казали, че това ще се случи, бих казал, че е по-вероятно да видя 1000 извънземни, отколкото Италия да не се класира на три поредни световни първенства. Но това е реалността”, допълни той.

Снимки: Gettyimages

