Конте ще трябва да намали значително заплатата си, за да поеме отново Италия

Антонио Конте ще трябва да намали значително финансовото си възнаграждение, ако напусне клуба си Наполи и се завърне начело на националния отбор на Италия след края на сезона.

Италианският състав ще има нов селекционер след неуспеха за класиране на Световното първенство в края на март. Конте е сред фаворитите за наследник на досегашния старши треньор Дженаро Гатузо, заедно с наставника на Милан Масимилиано Алегри. Той има още една година от настоящия си договор с Наполи, като ще трябва да намали значително заплатата си, ако се върне в държавния тим.

Тифозите на Наполи поискаха оставката на Конте

В момента Конте получава основна заплата от 6.5 милиона евро с бонуси от 2.5 милиона при класиране за Шампионската лига. В италианския национален състав обаче селекционерът не печели много повече от 3 милиона евро като основна заплата. Настоящият треньор на Наполи е получавал около 4.5 милиона евро годишно предишния път, когато беше начело на Италия между 2014 и 2016 година, но това е било подпомогнато и други фактори като спонсорски плащания от Puma.

