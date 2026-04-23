Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Към момента България има шестима съдии, които са в ранглистата на ФИФА. Това са Георги Кабаков, Радослав Гидженов, Георги Гинчев, Волен Чинков, Никола Попов и Драгомир Драганов.
В последно време обаче прави впечатление, че въпросните рефери не получават наряди за възловите срещи от последните два кръга на efbet Лига, а останаха без такива и за първите полуфинални двубои за Купата.
СК към БФС е предпочела да повери въпросните мачове не на ФИФА съдии, а на такива, които са след шесто място в българската ранглиста. В нея първо и второ място заемат Георги Кабаков и Радослав Гидженов (избран за №1 на България за 2025 г.), но и двамата нямат наряди за предстоящия 31-ви кръг. Останалите ФИФА рефери - Гинчев, Чинков, Попов и Драганов са с наряди за двубои с по-малък обществен интерес.
Ето кои бяха или ще бъдат главни съдии на по-възловите за челото срещи от 30-ти и 31-ви кръг на efbet Лига, както и в полуфиналите за Купата:
31-ви кръг (предстоящ):
Главен съдия: Васил Минев (7-ми в родната ранглиста)
Главен съдия: Тодор Киров (23-ти в ранглистата)
Главен съдия: Кристиян Колев (10-ти в ранглистата)
Главен съдия: Мариян Гребенчарски (9-ти в ранглистата)
30-ти кръг efbet Лига:
ЦСКА - Левски
Главен съдия: Мариян Гребенчарски (9-ти в ранглистата)
Черно море - ЦСКА 1948
Главен съдия: Васил Минев (7-ми в ранглистата)
Арда - Лудогорец
Главен съдия: Венцислав Митрев (11-ти в ранглистата)
29-ти кръг
Ботев Пд - Локо Пд
Главен съдия: Любослав Любомиров (12-ти в ранглистата)