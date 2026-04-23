Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Към момента България има шестима съдии, които са в ранглистата на ФИФА. Това са Георги Кабаков, Радослав Гидженов, Георги Гинчев, Волен Чинков, Никола Попов и Драгомир Драганов.

В последно време обаче прави впечатление, че въпросните рефери не получават наряди за възловите срещи от последните два кръга на efbet Лига, а останаха без такива и за първите полуфинални двубои за Купата.

СК към БФС е предпочела да повери въпросните мачове не на ФИФА съдии, а на такива, които са след шесто място в българската ранглиста. В нея първо и второ място заемат Георги Кабаков и Радослав Гидженов (избран за №1 на България за 2025 г.), но и двамата нямат наряди за предстоящия 31-ви кръг. Останалите ФИФА рефери - Гинчев, Чинков, Попов и Драганов са с наряди за двубои с по-малък обществен интерес.

Ето кои бяха или ще бъдат главни съдии на по-възловите за челото срещи от 30-ти и 31-ви кръг на efbet Лига, както и в полуфиналите за Купата:

31-ви кръг (предстоящ):

ЦСКА - Левски

Главен съдия: Васил Минев (7-ми в родната ранглиста)

Лудогорец - ЦСКА 1948

Главен съдия: Тодор Киров (23-ти в ранглистата)

За Sesame Купа на България

Лудогорец - ЦСКА

Главен съдия: Кристиян Колев (10-ти в ранглистата)

Арда - Локомотив (Пловдив)

Главен съдия: Мариян Гребенчарски (9-ти в ранглистата)

30-ти кръг efbet Лига:

ЦСКА - Левски

Главен съдия: Мариян Гребенчарски (9-ти в ранглистата)

Черно море - ЦСКА 1948

Главен съдия: Васил Минев (7-ми в ранглистата)

Арда - Лудогорец

Главен съдия: Венцислав Митрев (11-ти в ранглистата)

29-ти кръг

Ботев Пд - Локо Пд

Главен съдия: Любослав Любомиров (12-ти в ранглистата)