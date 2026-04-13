Янев: В предното дерби имаше много анализи как Христо Янев е играл дефанзивно, а днес Левски излезе с шестима защитници

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от драматичното равенство, до което неговият отбор стигна в дербито с Левски. Двата тима завършиха 1:1, като “червените” вкараха във финалните секунди. Специалистът също така и отбеляза, че “сините” са играли изключително дефанзивно в днешния мач и това е затруднило футболистите на ЦСКА.

“Демонстрира нещо, което откакто сме заедно, го правим постоянно - борим се във всеки един мач и секунда. Мога да поздравя момчетата, че не се предадоха. Въпреки че играха срещу четирима защитници, успяхме да намерим гола. Съжалявам, че допуснахме гол. Знаехме, че Левски ще търси мелета пред нашата врата.

Това, че централният им нападател беше влязъл по-късно в срещата не ни позволи да се ориентираме кой да го пази при корнера. Опитахме се по най-бързия начин да му кажем кой да го покрие. Страхотната атмосфера на стадиона обаче не позволи на футболистите ни да чуят указанията.

В предното дерби имаше много анализи за това как Христо Янев е играл дефанзивно срещу Левски. Днес имаше четирима централни защитници плюс двама пред тях, които не напуснаха дефанзивния блок. Търсихме да намерим пространства в тази защита. Накрая успяхме. Ние сме отбор, който до края ще търси това, което е важно за нас - да се борим и да търсим път нагоре.

Ние вярваме във футболистите, с които разполагаме. Направихме необходимите промени. Пуснахме крилото ни да играе на фланга като защитник. Радвам се, че нашите ходове успяха и Годой показа за пореден път колко е важен за отбора.

Това са моменти, в които една съблекалня трябва да повярва в онова, което има като качества и заряд. Ние сме в ситуация, в която сме длъжни да спечелим точки. Не трябва да забравяме откъде тръгнахме и къде сме в момента. Ние играем срещу отбори, които се защитават с осем човек - две линии по четири човека видяхме днес.

Ние имаме отбор, който ако вярва в собствените си сили, ще се бори с всеки. Това са мачове, които трябва да покажем характер, който показахме днес.

Това е мач, който трябва да е пример за поколения напред. Да се уважаваме като хора без значение враждата. Да разберем че тези, които са направили нещо значимо и важно, трябва да се уважават”, заяви Янев.