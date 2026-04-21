Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнението си след победата с 2:1 срещу Лудогорец в първия полуфинал от Sesame Купа на България.

"Духът на отбора - бяхме непримирими. Видяхме заряда на всички - на терена, на хората на трибуните. Това ни различава от всички в България в този момент, трябва да го запазим. Не бих казал, че първото полувреме играхме лошо, имахме страхотни преходи и възможности за гол, но ни споходи малшанс. Второто полувреме се промени решителността на всеки един от нас, непримиримостта от играчите да извоюваме победата. Отвън виждам, че отборът играе добър футбол във всеки един мач, създава ситуации. Срещу нас има отбори, които също играят добър футбол и искат да се противопоставят. Това е първа крачка към целта, трябва да сме смирени, да се възстановим, беше тежка битка срещу отбор, който има доминация в последните 14 години в българския футбол.

Трябва да се съсредоточим върху мача, добър мач, с голям заряд, накрая се случи нещо, което ние не толерираме като клуб. Бях далеч, не мога да коментирам сега, нормално е за мач със заряд, не е нещо, което е минало границата. Откакто работя с отбора, съм показал, че подхождаме сериозно към всеки един мач и противник. Имаме достатъчно хора в съблекалнята жадни да играят - искат да покажат, че защитават емблемата на най-големия отбор в България. Нека се възстановим, след това ще видим с какво разполагаме за мача с Левски. Феновете са нашият наркотик, дадоха криле и енергия на отбора. Искаме да ни подкрепят навсякъде, каквото и да стане, трябва да разберат, че насреща имат хора, които са готови да умрат за тях", заяви треньорът на "армейците".