Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

ЦСКА може да излезе без цели трима основни футболисти в предстоящото дерби с Левски. Двубоят от откриващия кръг на плейофите в елита е в събота от 16:00 часа.

Аут за сблъсъка са левият бек Анжело Мартино и халфът Бруно Жордао, които бяха изгонени с втори жълти картони при победата с 2:1 над Лудогорец в първия полуфинал за Купата на България. С контузия от Разград пък е Макс Ебонг и е твърде вероятно да пропусне мача. Той напусна принудително игра в средата на втората част, но травмата му не е сериозна. Въпреки това има голяма вероятност Ебонг да не играе срещу Левски, за да бъде запазен за реванша с Лудогорец.

В отсъствието на Жордао и Ебонг шанс за изява ще получат Панайотов и Соле.