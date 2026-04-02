Лудогорец следи ситуацията около Джеймс Ето'о

Разтърсващ трансфер може да бележи efbet Лига в края на сезона. Лудогорец протяга ръце към звездата на ЦСКА Джеймс Ето'о, чийто статут при "армейците" е несигурен към днешна дата, пише "Мач Телеграф". Камерунецът има договор с "червените" до края на настоящата кампания, а по неофициална информация към него има клауза за удължаване с още един сезон, но и двете страни трябва да кажат "да", за да се активира.

Именно това отваря възможност халфът, който "червените" фенове избраха за №1 през есента, да отиде в Лудогорец. За целта в Разград обсъждат възможността да вземат Джеймс Ето'о като свободен агент. Според запознати на този етап това е само като идея при "орлите", а все още не са предприемани някакви действия. В Разград ще изчакат развръзката в края на сезона преди да вземат окончателно решение.

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Към днешна дата Лудогорец разполага с четирима чужденци на позицията, на който е най-силен камерунецът – дефанзивен халф. Там са Дерой Дуарте, Филип Калоч, Педро Нареси и Агибу Камара, като последният не е играл от дълго време заради тежка травма. Калоч пък в никакъв случай не оправда платените за него около 2 000 000 евро.

Ръководството на ЦСКА ще направи всичко възможно да задържи камерунеца с дългосрочен контракт. "Червените" са мощни финансово, което означава, че халфът може да получи предложение, което не може да откаже. От друга страна към Джеймс Ето'о има интерес и от чужбина. Наскоро африканското издание 237foot.com обяви, че сръбският гранд Цървена звезда се интересува от него.