Лудогорец и ЦСКА си спретнаха масово меле след края на мача в Разград (видео)

Футболистите на Лудогорец и ЦСКА си спретнаха масово меле след края на днешния двубой в Разград, който завърши 2:1 в полза на “червените”.

Непосредствено след последния съдийски сигнал Текпетей и Мартино се сдърпаха на терена. Разправията между двамата бе продължение на тази, която стартира още по време на мача и им донесе по един жълт картон. В заключителните секунди на двубоя защитникът на ЦСКА бе изгонен, но след последния съдийски сигнал се появи на терена. Текпетей го бутна, а той се търколи на земята.

Това бе сигнал за започване на масовото бутане, в което се включиха всички играчи, а щабовете на двата отбора започнаха да ги разтървават, за да ги предпазят от непредвидени санкции.