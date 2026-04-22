Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха с публикация на страницата на Северната трибуна във "Фейсбук".

"Армейци, първата битка бе спечелена снощи с много воля, решителност и сила на армейския дух. Искаме да виждаме това във всяка една минута от всеки един мач на ЦСКА, а нашето себераздаване по трибуните не подлежи на коментар. В събота предстои нов, още по-тежък сблъсък и нашето присъствие на стадиона ще бъде жизненоважно.

Вече многократно показваме на онези отсреща, че не са мерило за нас, което обаче далеч не означава, че трябва да сваляме гарда. Отиваме, доминираме, демонстрираме. Натискайте билетите и нека на 25.04. червеното море да огласи отново Националния стадион с армейските ни песни за най-великия отбор в света! ВРЕМЕ Е ЗА ДЕРБИ! ВСИЧКИ НА МАЧА!", написаха "червените" фенове в социалната мрежа.