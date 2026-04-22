Q&A с Неманя Видич
Задържаха привърженици на ЦСКА - единият счупил бутилка в главата на фен на Лудогорец

  • 22 апр 2026 | 11:20
Задържаха фенове на ЦСКА след скандал с привърженици на Лудогорец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. След инцидента привържениците от град Тетевен са отведени в Районното управление в Разград. Около 18:15 часа снощи пред търговски обект на бул. "Княз Борис" тримата предизвикват скандал с двама мъже, привърженици на Лудогорец. Единият от гостите, на 27 години нанася удар със стъклена бутилка, която се счупва в главата на 36-годишен разградчанин. Пострадалият е откаран в разградската болница с порезни рани. По-късно, след оказана медицинска помощ, е освободен без данни за фрактури.

Двама от феновете на ЦСКА, извършителят и 34-годишният му брат, са задържани за срок до 24 часа. По случая се води досъдебно производство, посочват от ОД на МВР в Разград. Строгата организация и предприетите мерки за охрана от полицията предотвратиха по-сериозни нарушения и инциденти при провеждане на вчерашния футболен мач между Лудогорец и ЦСКА в Разград. При извършените щателни проверки преди началото на срещата не бе допуснато внасянето на факли и други забранени от закона вещи в сектора за гости.

Бърза полицейска намеса се наложи при възникнало напрежение между фенове на ЦСКА в явно нетрезво и неадекватно състояние, които не бяха допуснати на стадиона и останаха извън полицейските заграждения, съобщават още органите на реда. В сериозните мерки за охрана се включиха специални полицейски сили, жандармерия и служители от съседни дирекции, допълват от полицията в Разград.

