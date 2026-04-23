  3. Реал Мадрид определи приоритетите си за лятото

Реал Мадрид определи приоритетите си за лятото

Реал Мадрид определи приоритетите си за лятото

Очаква се Реал Мадрид да бъде доста активен на трансферния пазар това лято. Освен завръщането на някои играчи, клубът си е поставил две основни цели: подсилване на центъра на защитата и на халфовата линия, твърдят последните информации от Испания.

Въпреки победата над Алавес, Реал Мадрид все още е далеч от титлата в лигата и е много вероятно да завърши втори пореден сезон без спечелен трофей. Предвид тази ситуация, ръководството на клуба планира активни действия през лятото, както по отношение на напускащи, така и на пристигащи играчи. Всъщност, все още не е ясно кой ще бъде треньорът на Реал Мадрид през следващия сезон.

Дните на играчи като Едуардо Камавинга и Гонсало Гарсия в отбора може да са преброени. Те не са единствените, като списъкът с напускащи може да се разшири, ако пристигнат оферти, които да финансират новите попълнения.

Реал Мадрид може да се раздели с цял отбор играчи през лятото

Според журналиста Хорхе Пикон, Реал Мадрид е определил две позиции като приоритетни: центърът на защитата и халфовата линия. Отвъд евентуалното завръщане на Виктор Мюньос и Нико Пас, за които клубът има опция за обратно откупуване, това са основните приоритети на ръководството.

В центъра на отбраната се очакват промени. Договорите на Дейвид Алаба и Антонио Рюдигер изтичат, въпреки че германецът може да поднови своя контракт. Освен това, Раул Асенсио също може да напусне, а контузиите на Едер Милитао превръщат центъра на защитата в една от слабите зони на отбора. Поради това е възможно да бъде направена сериозна инвестиция, като се откроява името на Нико Шлотербек.

В средата на терена, след като не бяха привлечени заместници на напусналите Тони Кроос и Лука Модрич, Реал Мадрид не разполага с много опции и се налага да разчита на играчи от школата, какъвто е случаят с Тиаго Питарх. Освен това, въпреки възможното завръщане на Пико Пас, една евентуална продажба на Едуардо Камавинга би принудила ръководството да направи значителна инвестиция за позицията на централен полузащитник.

Флик: Най-важни са трите точки, дано контузията на Ямал не е сериозна

Гуардиола: Можем и по-добре, но важното е, че сме на върха

Луис Енрике: Важно бе да покажем, че контролираме пътя си към титлата

Компани: Това е лицето на Байерн, което искам да виждам, но още нищо не сме спечелили

Спортинг оцеля на "До Драгао" и е на финал за Купата

Симеоне: Трябва да работим, за да не повтаряме подобни представяния

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

Барселона даде свидни жертви, но направи огромна крачка към титлата след успех над Селта

Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

