Реал Мадрид определи приоритетите си за лятото

Очаква се Реал Мадрид да бъде доста активен на трансферния пазар това лято. Освен завръщането на някои играчи, клубът си е поставил две основни цели: подсилване на центъра на защитата и на халфовата линия, твърдят последните информации от Испания.

Въпреки победата над Алавес, Реал Мадрид все още е далеч от титлата в лигата и е много вероятно да завърши втори пореден сезон без спечелен трофей. Предвид тази ситуация, ръководството на клуба планира активни действия през лятото, както по отношение на напускащи, така и на пристигащи играчи. Всъщност, все още не е ясно кой ще бъде треньорът на Реал Мадрид през следващия сезон.

Дните на играчи като Едуардо Камавинга и Гонсало Гарсия в отбора може да са преброени. Те не са единствените, като списъкът с напускащи може да се разшири, ако пристигнат оферти, които да финансират новите попълнения.

Реал Мадрид може да се раздели с цял отбор играчи през лятото

Според журналиста Хорхе Пикон, Реал Мадрид е определил две позиции като приоритетни: центърът на защитата и халфовата линия. Отвъд евентуалното завръщане на Виктор Мюньос и Нико Пас, за които клубът има опция за обратно откупуване, това са основните приоритети на ръководството.

В центъра на отбраната се очакват промени. Договорите на Дейвид Алаба и Антонио Рюдигер изтичат, въпреки че германецът може да поднови своя контракт. Освен това, Раул Асенсио също може да напусне, а контузиите на Едер Милитао превръщат центъра на защитата в една от слабите зони на отбора. Поради това е възможно да бъде направена сериозна инвестиция, като се откроява името на Нико Шлотербек.

В средата на терена, след като не бяха привлечени заместници на напусналите Тони Кроос и Лука Модрич, Реал Мадрид не разполага с много опции и се налага да разчита на играчи от школата, какъвто е случаят с Тиаго Питарх. Освен това, въпреки възможното завръщане на Пико Пас, една евентуална продажба на Едуардо Камавинга би принудила ръководството да направи значителна инвестиция за позицията на централен полузащитник.