Кафу за Реал Мадрид: Не бих променил нищо в този отбор

Легендарният бразилец Кафу не е съгласен с мнението, че в момента Реал Мадрид е в криза и се нуждае от промени. Някогашният защитник никога не е играл за “белите”, но даде своето мнение за случващото се с клуба от “Бернабеу”.

“Аз не бих променил нищо в този отбор - заяви Кафу. - Бих оставил Реал Мадрид такъв, какъвто е. В последните години те достигнаха до много финали в Шампионската лига. Казват, че Реал Мадрид и Барселона са в криза, защото отпадат на четвъртфиналите на Шампионската лига. Реал Мадрид е велик клуб и е нормално да не стига винаги до финалите. Аз бих искал да играя днес в този Реал Мадрид или в Барселона, въпреки техните „кризи“.

Бразилецът беше гост на връчването на наградите “Laureus” в Мадрид.

🏆 "Va a ser el Vinicius que todo el mundo espera"



Cafú confiesa su gusto por una de las estrellas de la Selección de Brasil @CBF_Futebol en la celebración de los Premios @LaureusSport en Madrid ✨#deporte #futbol #cafú #laureus26 pic.twitter.com/IJUb56NeAC — RNE Deportes (@RNEdeportes) April 20, 2026