Ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  3. Кафу за Реал Мадрид: Не бих променил нищо в този отбор

  • 21 апр 2026 | 16:57
  282
  • 0
Легендарният бразилец Кафу не е съгласен с мнението, че в момента Реал Мадрид е в криза и се нуждае от промени. Някогашният защитник никога не е играл за “белите”, но даде своето мнение за случващото се с клуба от “Бернабеу”.

“Аз не бих променил нищо в този отбор - заяви Кафу. - Бих оставил Реал Мадрид такъв, какъвто е. В последните години те достигнаха до много финали в Шампионската лига. Казват, че Реал Мадрид и Барселона са в криза, защото отпадат на четвъртфиналите на Шампионската лига. Реал Мадрид е велик клуб и е нормално да не стига винаги до финалите. Аз бих искал да играя днес в този Реал Мадрид или в Барселона, въпреки техните „кризи“.

Бразилецът беше гост на връчването на наградите “Laureus” в Мадрид.

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

  • 21 апр 2026 | 15:19
Флик: Отпадането от Шампионската лига ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

  • 21 апр 2026 | 14:58
Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

  • 21 апр 2026 | 14:58
Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

  • 21 апр 2026 | 14:30
Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

  • 21 апр 2026 | 14:22
Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

  • 21 апр 2026 | 14:12
Гледайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

  • 21 апр 2026 | 16:59
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
