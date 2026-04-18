Съставите на Челси и Ман Юнайтед, Енцо се завръща за „сините“, любопитно решение на Карик за проблемите в отбрана

Челси посреща Манчестър Юнайтед на „Стамфорд Бридж“ в мач от 33-тия кръг на Премиър лийг. В момента и двата тима отчаяно се нуждаят от точки, за да подсигурят участието си в Шампионската лига през следващия сезон. Ситуацията в Челси е доста тревожна. Лондончани са на 6-а позиция с 48 точки, но формата им е притеснителна – четири загуби в последните пет мача във всички турнири и три поредни поражения в първенството, при това без отбелязан гол. Единственият светъл лъч бе разгромната победа със 7:0 над Порт Вейл за ФА Къп, но в първенството тимът на Лиъм Росиниър идва след тежко поражение с 0:3 от Манчестър Сити.

Манчестър Юнайтед пък заема 3-о място в класирането с 55 точки след 32 изиграни мача. Тимът на Майкъл Карик показва променливи резултати напоследък, като в последните си пет срещи в Премиър лийг записа две победи, две загуби и едно равенство. В последния си шампионатен двубой Юнайтед също претърпя разочарование и отстъпи у дома пред Лийдс с 1:2.

Първият мач между двата отбора през този сезон на „Олд Трафорд“ завърши с успех за Манчестър Юнайтед с 2:1, благодарение на голове на Бруно Фернандеш и Каземиро, като вратарят на лондончани Роберт Санчес получи ранен червен картон, а впоследствие и бразилецът бе изгонен. Историята на този сблъсък обаче често предлага драми – феновете още помнят зрелищното 4:3 за Челси през април 2024 г., когато Коул Палмър реализира хеттрик. В последните 12 домакинства в първенството срещу този съперник Челси е загубил само веднъж.

И двамата мениджъри са изправени пред сериозни главоболия, особено в дефанзивен план. Челси ще бъде без капитана си Рийс Джеймс, както и без бранителите Ливай Колуил и Беноа Бадиашил, които са контузени. С травма са и вратарят Филип Йоргенсен, както и Джейми Байноу-Гитенс. Така Лиъм Росиниър прави само две промени в сравнение с тежкото поражение от Манчестър Сити с 0:3.

Най-голямата новина е завръщането на Енцо Фернандес сред титулярите, който заема мястото на Андрей Сантос до Мойсес Кайседо. Лиъм Делап пък заменя Жоао Педро на върха на атаката, като самият бразилец дори не е в групата. Делап ще действа пред Естевао, Коул Палмър и Педро Нето. Няма промени в защитата, където отново ще са Мало Густо, Уесли Фофана, Йорел Хато и Марк Кукурея.

В лагера на гостите ситуацията в отбрана е критична. Основните централни защитници Лисандро Мартинес и Хари Магуайър са наказани, а Лени Йоро е контузен. С травми са още Матайс де Лихт и Патрик Доргу. Така Майкъл Карик прави няколко промени в сравнение с поражението от Лийдс. Младокът Ейдън Хевън стартира в сърцето на отбраната, а Нусаир Мазрауи е преквалифициран като централен защитник. Коби Мейну, който до последно бе под въпрос, стартира на мястото на Мануел Угарте и ще партнира на Каземиро в средата на терена. Атаката на Ман Юнайтед ще води Бенямин Шешко, а зад него ще действат Брайън Мбемо, който е предпочетен пред Амад Диало, Бруно Фернандеш и Матеус Куня.

