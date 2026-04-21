Гигс: Аморим направи важна промяна в Манчестър Юнайтед

Въпреки успеха на Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед, който контрастира с периода на Рубен Аморим, Райън Гигс смята, че португалският треньор заслужава признание за един фундаментален детайл, който движи отбора напред. Успехът на Карик, който взе решения като връщането на Коби Мейну в стартовия състав и изнасянето на Бруно Фернандеш по-напред в терена, остави Аморим в деликатна позиция. Въпреки това, бившата клубна легенда твърди, че наследството на португалския треньор не бива да бъде забравяно. В изявление за YouTube канала на Рио Фърдинанд, Гигс подчерта значението на културата в съблекалнята, въведена от Рубен Аморим, заявявайки, че Карик сега жъне плодовете на тази промяна. Според Гигс, Аморим е наложил строги правила за поведение и професионализъм, което е довело до напускането на играчи като Алехандро Гарначо, Антони и Маркъс Рашфорд.

В резултат на това съблекалнята е била съставена от фокусирани професионалисти, които поставят отбора на първо място. „Признак за добър треньор е клубът, който той оставя след себе си, а той донесе различна култура, която беше по-добра от предишните времена“, заяви Гигс.

Уелсецът призна, че не е харесвал стила на игра на Аморим, но похвали културното му въздействие.

„Рубен Аморим беше много критикуван за начина, по който играеше. Не ми харесваше да го гледам, но всъщност мисля, че някои от неговите трансфери бяха добри. Неговото наследство не е голямо по отношение на резултати и представяне, но след дълго време той остави клуба на много добро място. Мисля, че това сега става очевидно“, коментира той.

Мнението на Гигс за културното преструктуриране се потвърждава и от други играчи от състава. Диого Далот вече беше споменал, че Аморим е повишил нивата на ежедневните тренировки, а Магуайър също похвали манталитета на треньора.