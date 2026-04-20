Манчестър Юнайтед няма да свали цената на Рашфорд

Бъдещето на Маркъс Рашфорд става все по-неясно. Футболистът, който играе под нае в Барселона, се очакваше да остане там и да бъде откупен за постоянно от каталунците. На "Камп Ноу" обаче искат да свалят цената, заложена в договора между двата клуба, докато от "Олд Трафорд" не са склонни на подобно нещо, разкри Фабрицио Романо.

Юнайтед е заявил категоричната си позиция пред Барселона относно Рашфорд, като английският гранд настоява, че „не желае да преговаря“ за постоянен трансфер за сума по-малка от 30 милиона евро за нападателя. Според Фабрицио Романо позицията на Юнайтед е непоколебима, а посланието към Каталуния е, че играчът на практика се връща в Англия, за да може клубът да реши какво ще се случи с бъдещето му.

Дори ако Юнайтед беше склонен да седне на масата за преговори, продължаващите финансови затруднения на Барселона биха направили сделката за Рашфорд изключително сложна. Каталунският клуб продължава да оперира при строги ограничения на тавана на заплатите в Ла Лига и ще трябва да осъществи значителни продажби на свои играчи, преди дори да може да си мечтае да покрие оценката на Юнайтед за нападателя.

Несигурността около ситуацията с Рашфорд е привлякла вниманието на няколко европейски гранда, като Ювентус вече се очертава като сериозен претендент за подписа му. Италианският гигант се стреми да обнови атакуващите си опции след разочароващ сезон в местното първенство и в Европа. Съобщава се, че „бианконерите“ търсят футболисти от висока международна класа, които да им помогнат да се върнат на върха в Серия "А". Тактическата гъвкавост на Рашфорд и опитът му на най-високо ниво се считат за идеални качества за отбора от Торино, който изпитваше трудности с постоянството в атака през този сезон.

Засега Рашфорд ще остане концентриран върху задълженията си в Барса, който има преднина от девет точки на върха в Ла Лига. Отборът на Ханзи Флик може да направи още една голяма крачка към втора поредна титла с победа в следващия си мач срещу Селта в сряда. След края на сезона ще стане ясно в каква посока ще продължи кариерата му, но все по-вероятно е той да си тръгне от "Камп Ноу".

Снимки: Gettyimages