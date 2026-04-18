  Коул Палмър коментира слуховете за свой трансфер в Манчестър Юнайтед

Коул Палмър коментира слуховете за свой трансфер в Манчестър Юнайтед

  • 18 апр 2026 | 13:40
Звездата на Челси Коул Палмър отрече информациите, че има желание да премине в Манчестър Юнайтед. Напоследък в медиите се появиха множество слухове, че атакуващият халф иска да се присъедини към Манчестър Юнайтед, за да се върне в родния си град.

„Всички само говорят. Когато го видя, просто се смея. Очевидно Манчестър е моят дом. Цялото ми семейство е там, но не ми липсва. Може да ми липсва, ако не ходя там около три месеца. Но след това, когато се прибера, си мисля за факта, че така или иначе там няма какво да ме чака. Нямам планове да напускам Челси. Все още имаме за какво да се борим. Предстои полуфиналът за ФА Къп и ако влезем в Шампионската лига, това ще ни даде добра възможност да подпишем с играчите, от които се нуждаем“, каза Палмър пред The Guardian.

Английският национал е продукт на младежката академия на Манчестър Сити. Той се присъедини към Челси през лятото на 2023 г. През този сезон 23-годишният играч има 27 участия във всички турнири, като е отбелязал десет гола и е дал три асистенции.

