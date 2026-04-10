  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  • 10 апр 2026 | 07:05
  • 876
  • 0
Барселона и Ман Юнайтед подновяват преговорите за Рашфорд

През тази седмица се очаква Манчестър Юнайтед и Барселона да започнат нов етап от преговорите за Маркъс Рашфорд. Каталунският клуб има срок до 15 юни да активира освобождаваща клауза в договора на Рашфорд, която ще му позволи да го привлече от Юнайтед през лятото срещу сума от около 26 милиона паунда. Въпреки това, отдавна се твърди, че испанският гранд има желание да започне разговори с Юнайтед за намаляване на цената на английския национал.

28-годишният нападател има 11 гола и 13 асистенции в 41 мача за отбора от Ла Лига през този сезон и се представя отлично под ръководството на треньора Ханзи Флик, откакто той пристигна миналото лято.

Сега „The Sun“ съобщава, че се очакват нови разговори между лагера на Рашфорд и Барселона преди реванша от сблъсъка им с Атлетико Мадрид. Барселона ще се опита да намали цената, но според информациите от Юнайтед смятат, че таксата от 26 милиона паунда е справедлива за талант от световна класа.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гласнер: Блестящо представяне

Гласнер: Блестящо представяне

  • 10 апр 2026 | 03:24
  • 1383
  • 0
Ваноли: Един гол можеше да промени мача

Ваноли: Един гол можеше да промени мача

  • 10 апр 2026 | 02:54
  • 1069
  • 0
Италиано: Платихме за грешките си

Италиано: Платихме за грешките си

  • 10 апр 2026 | 02:30
  • 947
  • 0
Емери: Добър резултат, но има и реванш

Емери: Добър резултат, но има и реванш

  • 10 апр 2026 | 01:59
  • 1058
  • 1
Алиу Сисе смени Либия с Ангола

Алиу Сисе смени Либия с Ангола

  • 10 апр 2026 | 01:25
  • 901
  • 0
Анди Робъртсън обяви голяма новина

Анди Робъртсън обяви голяма новина

  • 10 апр 2026 | 00:39
  • 3144
  • 2
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 141607
  • 558
Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

  • 9 апр 2026 | 19:58
  • 97350
  • 243
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 39228
  • 33
ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

ЦСКА 1948 иска да се върне на подиума

  • 10 апр 2026 | 07:46
  • 1047
  • 0
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 1818
  • 0
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

  • 9 апр 2026 | 23:29
  • 26814
  • 17