Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

Шефовете на Барселона и представителите на Маркъс Рашфорд са постигнали договорка относно заплатата на играча, а самият футболист е много близо до подписването на тригодишен договор с клуба, съобщава вестник “Спорт”. Англичанинът се е съгласил драстично да намали възнаграждението си спрямо това, което получаваше в Манчестър Юнайтед. На “Олд Трафорд” той прибираше по около 15 милиона евро на сезон, а договорката с каталунците е за общ пакет на стойност около 30 милиона в рамките на три години. Каталунците са били категорични, че това е от изключително значение за оставането на Рашфорд в клуба, но също така и че ще има отношение към сумата, която испанците ще са готови да платят на “червените дяволи”.

Барселона напредва в преговорите за личния договор на Рашфорд

От Барса са провели няколко опита да намалят цената на футболиста, но не са срещнали никакво разбиране от Манчестър Юнайтед. Англичаните са били категорични, че желаят да получат сумата от 30 милиона евро, договорена още през миналото лято и включена в контракта и не са склонни на повече отстъпки. Местното издание “Спорт” твърди, че на този етап изглежда все по-сигурно, че Рашфорд ще радва феновете на каталунците и в бъдеще. В Барса са останали особено доволни от неговото представяне с фланелката на тима. До момента острието е записал 10 гола и 13 асистенции в 34 двубоя през сезона.

Снимки: Gettyimages