Манчестър Юнайтед твърдо отказва новото предложение на Барселона за Рашфорд

Ръководството на Манчестър Юнайтед категорично няма да приеме новото предложение на Барселона за Маркъс Рашфорд. Англичанинът играе под наем на “Камп Ноу” и се представя добре, като каталунците имат опцията да закупят правата му срещу 30 милиона евро през лятото. Жоан Лапорта, който току-що бе преизбран за президент на Барселона, обаче изрази намерението си да предоговори условията, за да не натоварва финансово клуба, който все още трябва да прави икономии. Желанието на “блаугранас” е наемът на Рашфорд да бъде удължен с още една година, а през лятото на 2027 година Барса да закупи играча.

Според “Мирър” “червените дяволи” категорично няма да приемат да удължат наема на крилото. Тяхната позиция е твърда: или Барселона плаща навреме договорената сума, или връща Рашфорд в Манчестър. На “Олд Трафорд” всъщност предпочитат втория вариант, защото са уверени, че след доброто представяне на Рашфорд могат да вземат за него близо 50 милиона паунда, ако го продадат на друг клуб.

28-годишният футболист до момента отбеляза 10 гола и направи 13 асистенции за каталунците. Почти сигурно е, че той ще попадне в състава на Томас Тухел за Световното първенство през лятото, което може да вдигне още повече цената му, вярват на “Олд Трафорд”. Самият играч нееднократно заяви, че единственото му желание е да остане в Барселона. Той вече се е разбрал с клуба за тригодишен договор.

Следвай ни:

Снимки: Imago