Тони Надал : Не вярвам, че Джокович може да спечели още един Голям шлем

Прочутият тенис треньор Тони Надал смята, че Джокович ще срещне големи трудности в преследването на нов Голям шлем, 25-и в кариерата му.

"Трудно ми е да повярвам, че може да спечели още един Голям шлем. Победи Синер в Австралия, но не и Алкарас на финала. Синер нямаше добър ден, нито добър турнир като цяло. Новак, който е изключителен, знаеше как да се възползва от това. На финала изигра страхотен първи сет, но не е в състояние да поддържа такъв ритъм два часа срещу Алкарас", каза Тони Надал

Той подчерта, че ще бъде много трудно за Джокович да поддържа нивото на игра, на което са Алкарас и Синер.

"Новак все още може да играе на високо ниво, но проблемът е да поддържа това ниво дълго време. Подобно на играчи като Алкарас, не е достатъчно да изиграеш добре един сет или от време на време да играеш добре. Това ниво трябва да се поддържа за по-дълъг период, там виждам трудността за Новак", допълни чичото на Рафа Надал.

