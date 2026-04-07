Как технологиите и науката променят тениса

Тенисът е в разгара на технологична революция. Така започва анализ на Стефани Ливаудаис за tennis.com. Той разглежда по-отблизо как данните и иновациите променят играта и най-вече възстановяването на играчите.

Елитният тенис вече не приключва с последната точка. Съвременният процес на възстановяване започва в момента, в който играчът напусне корта – понякога дори преди последното ръкостискане. В спорт, белязан от изтощителен календар, късни мачове и минимални разлики, това, което се случва между двубоите, все повече определя какво се случва по време на тях.

Попитайте Арина Сабаленка.

Най-показателната статистика от нейния „слънчев дубъл“ – спечелените турнири в Индиън Уелс и Маями – не беше скоростта на сервиса или броят печеливши удари. Беше възстановяването ѝ.

Aryna Sabalenka’s recovery scores leading up to her Miami Open victory 🏆. This is very hard to do given the Strain of the matches and the pressure of the finals. Impressive. pic.twitter.com/XMNOztIyrD — Will Ahmed (@willahmed) March 29, 2026

Използвайки WHOOP – фитнес устройство без екран – Сабаленка отчете постоянно високи стойности на възстановяване по време на Miami Open. Главният изпълнителен директор на WHOOP Уил Ахмед сподели, че почти всички нейни дневни показатели са били в „зелено“, което означава оптимална готовност – с едно изключение: денят на полуфиналната ѝ победа над Елена Рибакина.

„Това е изключително трудно, предвид натоварването от мачовете и напрежението на финалите. Впечатляващо“, написа Ахмед.

Индексът на възстановяване на WHOOP се изчислява всяка сутрин чрез вариабилност на сърдечния ритъм, пулс в покой, качество на съня и дихателна честота. Целта е да измери доколко тялото е готово за натоварване. При Сабаленка това разказва ясна история: елитното представяне не зависи само от това колко силно натискаш, а и от това колко добре се възстановяваш.

Десетилетия наред възстановяването в тениса означаваше ледени бани, масажи и почивка. Тези методи все още са важни, но съвременната игра разшири понятието. Днес то включва постоянен биометричен мониторинг, оптимизация на съня и персонализирани данни, които измерват реакцията на тялото към стрес.

Никой не олицетворява тази промяна повече от Новак Джокович.

Още преди носимите технологии да станат масови, той инвестираше във възстановяване. Още през 2010 г. използва CVAC Pod – хипербарична камера, симулираща условия на висока надморска височина. По-късно започна да използва и системата Regensis, която комбинира светлина, звук, аромат и вибрации за намаляване на стреса.

Той дори навлезе директно в сферата на носимите технологии, партнирайки си с Incrediwear за линия терапевтични ръкави, които подпомагат кръвообращението чрез инфрачервена технология.

Детайлите имат значение – и младите играчи го забелязват.

„Само да го наблюдаваш е нещо специално – не като фен, а да го виждаш в неговата среда“, казва американската надежда Ива Йович. „Той прави много неща извън корта и камерите, за които много играчи дори не се замислят. А те се натрупват.“

Разбира се, не всеки има достъп до ресурсите на Джокович. Много играчи намират свои начини да оптимизират възстановяването с по-достъпни технологии.

За Тейлър Фриц основата е сънят.

Той пътува с високотехнологична система за сън от Eight Sleep – матрак с вградени сензори, който следи и подобрява съня чрез регулиране на температурата. Системата дори може да събужда чрез топлинни промени и да реагира при хъркане.

„Прави огромна разлика за мен“, казва Фриц. „Данните са страхотни – спя много по-добре.“

Недостатъкът? Не е лесна за пренасяне.

„Не е практично да я нося навсякъде. Само за големи турнири имаме подготвена система. Иначе понякога просто съм без нея.“

Точно тази разлика между възможното и практичното определя настоящото състояние на технологиите във възстановяването. Докато топ играчите изграждат персонализирани системи, други разчитат на по-достъпни устройства и данни.

Организациите постепенно се адаптират – WTA партнира с WHOOP през 2021 г., а ATP позволи използването на такива устройства през 2024 г.

Но тенисът все още изостава от други спортове и има несъответствия.

Това стана ясно на Australian Open 2026, когато играчите бяха принудени да свалят WHOOP устройствата си по време на турнира, въпреки че са позволени в тура. Причината – различни регулации за турнирите от Големия шлем.

„Има данни, които бихме искали да следим по време на мач“, каза Синер. „Не за в реално време, а за анализ след това.“

Олимпийската шампионка Моника Пуч също коментира:

„Играчите не гледат тези данни по време на мач. Това не е нещо, което треньорът ще използва в реално време. Това е информация за подобрение.“

Но прекалено много данни могат да натоварят психически играчите.

Проучвания показват реални ползи – по-добър контрол на стреса, по-добра форма и по-ефективно възстановяване. Но числата не разказват цялата история.

Защото дори в ерата на данните възстановяването остава индивидуално.

За 19-годишната Виктория Мбоко ключът е храненето:

„Да, ледени бани и масажи са важни. Но има толкова много неща извън корта – дори в хотела – които правят огромна разлика.“

За шампионката от Australian Open 2025 Мадисън Кийс всичко е въпрос на баланс:

„Имам хипермобилност, така че търся стабилност. Трудно е – трябва да си гъвкав, но и силен.“

Технологията помага – но не замества човешкия фактор.

В бъдеще възможностите ще растат – изкуствен интелект, предсказване на умората, персонализирани програми в реално време.

За феновете това означава още по-дълбок поглед в играта – от пулса под напрежение до физическото натоварване във всеки разиграване.

Но едно остава непроменено:

Технологията може да промени възстановяването, но не заменя инстинкта.

Най-добрите не са тези с най-много данни – а тези, които знаят как да ги използват и кога да се доверят на себе си.

Снимки: Imago