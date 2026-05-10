Съставите на Уест Хам и Арсенал, без промени в тима на Артета

Уест Хам приема Арсенал в лондонско дерби с огромно значение и за двата отбора. "Чуковете" са в зоната на изпадащите, но само на точка зад Тотнъм. Тимът на Микел Артета пък е на върха с две точки преднина пред Манчестър Сити и също няма право на грешки. "Артилеристите" спечелиха последните си два мача на този стадион с обща голова разлика 11:2.

Артета не е направил нито една промяна от мача с Атлетико Мадрид във вторник. Това означава, че Майлс Люис-Скели ще продължи да играе в центъра на терена, а Мартин Субименди остава на пейката, където са още Мартин Йодегор и Кай Хавертц. В атака ще действат Езе, Сака, Гьокереш и Тросар.

Снимки: Imago