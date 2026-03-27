Невиждано от 15 години решение на Новак Джокович

Носителят на 24 титли от "Големия шлем" Новак Джокович се оттегли от турнира от сериите „Мастърс“ в Монте Карло през следващия месец, пише агенция Reuters.

Сърбинът пропусна и провеждащата се в момента надпревара в Маями, позовавайки се на контузия на дясното рамо, като все още не е готов да се завърне на корта.

Въпреки че Джокович често избира да пропуска „Мастърс“ турнири напоследък, това ще бъде първият път, когато той няма да играе в Монте Карло от 2011 година насам.

Публикация на страницата на турнира в социалната платформа Instagram гласи: „Новак Джокович се оттегли от турнира. Изпращаме му най-добри пожелания и се надяваме да го видим отново на корта много скоро.“

Джокович е двукратен шампион в Монте Карло.

Турнирът тази година ще започне на 4 април.

Снимки: Imago