Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Тенис
  Невиждано от 15 години решение на Новак Джокович

Невиждано от 15 години решение на Новак Джокович

  • 27 март 2026 | 18:39
  • 981
  • 0

Носителят на 24 титли от "Големия шлем" Новак Джокович се оттегли от турнира от сериите „Мастърс“ в Монте Карло през следващия месец, пише агенция Reuters.

Сърбинът пропусна и провеждащата се в момента надпревара в Маями, позовавайки се на контузия на дясното рамо, като все още не е готов да се завърне на корта.

Въпреки че Джокович често избира да пропуска „Мастърс“ турнири напоследък, това ще бъде първият път, когато той няма да играе в Монте Карло от 2011 година насам.

Публикация на страницата на турнира в социалната платформа Instagram гласи: „Новак Джокович се оттегли от турнира. Изпращаме му най-добри пожелания и се надяваме да го видим отново на корта много скоро.“

Джокович е двукратен шампион в Монте Карло.

Турнирът тази година ще започне на 4 април.

Следвай ни:

Снимки: Imago

