Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. 11-те на Ботев (Враца) и Септември

11-те на Ботев (Враца) и Септември

  • 10 май 2026 | 15:38
  • 1007
  • 0
11-те на Ботев (Враца) и Септември

Станаха ясни титулярните състави на Ботев (Враца) и Септември (София), които се изправят един срещу друг в двубой от 34-тия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона под връх Околчица е от 16:45 часа и ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

Домакините са далеч по-спокойни, тъй като вече си осигуриха оставане в елита, докато столичани продължават борбата за своето спасение. Към този момент тимът на Христо Арангелов се намира в опасната зона на класирането, ако ако стигне до трите точки днес, ще се изкачи до 12-ото място.

Ботев (Враца) - Септември (София)

Стартови състави:

Ботев (Враца): 1. Любомир Василев, 6. Тамиму Оуру, 55. Джордже Йовичич, 88. Лазар Боянов, 3. Сейни Санянг, 21. Радослав Цонев, 8. Антоан Стоянов, 17. Хосе Гайегос, 79. Мартин Петков, 9. Даниел Генов, 19. Йоан Борносузов;

Септември (София): 21. Янко Георгиев, 23. Робин Шутен, 13. Кубрат Йонашчъ, 15. Доминик Ивкич, 3. Себастиян Уейд, 30. Матео Стаматов, 5. Йоан Бауренски, 18. Айуб Абу, 28. Стоян Стоичков, 7. Едни Рибейро, 9. Бертран Фурие.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Неймар със специално съобщение към играч на Локомотив (Пд)

Неймар със специално съобщение към играч на Локомотив (Пд)

  • 10 май 2026 | 13:21
  • 2026
  • 1
Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 7594
  • 23
БФС с позиция след расисткия скандал на "Тича"

БФС с позиция след расисткия скандал на "Тича"

  • 10 май 2026 | 13:02
  • 1612
  • 2
Фенове на Ботев: Няма да стоим безучастни, когато с нас се подиграват откровени комплексарчета като Давидов

Фенове на Ботев: Няма да стоим безучастни, когато с нас се подиграват откровени комплексарчета като Давидов

  • 10 май 2026 | 11:20
  • 2158
  • 7
Кметът на Стара Загора ще спасява Берое в сряда

Кметът на Стара Загора ще спасява Берое в сряда

  • 10 май 2026 | 10:36
  • 2390
  • 7
В Испания: Свидетели сме на триумфа на Веласкес

В Испания: Свидетели сме на триумфа на Веласкес

  • 10 май 2026 | 10:16
  • 13404
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 7594
  • 23
Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

  • 10 май 2026 | 15:07
  • 5054
  • 3
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 519
  • 0
След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

  • 10 май 2026 | 15:47
  • 2939
  • 0
Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

  • 10 май 2026 | 13:32
  • 7338
  • 10