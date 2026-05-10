11-те на Ботев (Враца) и Септември

Станаха ясни титулярните състави на Ботев (Враца) и Септември (София), които се изправят един срещу друг в двубой от 34-тия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона под връх Околчица е от 16:45 часа и ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

Домакините са далеч по-спокойни, тъй като вече си осигуриха оставане в елита, докато столичани продължават борбата за своето спасение. Към този момент тимът на Христо Арангелов се намира в опасната зона на класирането, ако ако стигне до трите точки днес, ще се изкачи до 12-ото място.

Стартови състави:

Ботев (Враца): 1. Любомир Василев, 6. Тамиму Оуру, 55. Джордже Йовичич, 88. Лазар Боянов, 3. Сейни Санянг, 21. Радослав Цонев, 8. Антоан Стоянов, 17. Хосе Гайегос, 79. Мартин Петков, 9. Даниел Генов, 19. Йоан Борносузов;

Септември (София): 21. Янко Георгиев, 23. Робин Шутен, 13. Кубрат Йонашчъ, 15. Доминик Ивкич, 3. Себастиян Уейд, 30. Матео Стаматов, 5. Йоан Бауренски, 18. Айуб Абу, 28. Стоян Стоичков, 7. Едни Рибейро, 9. Бертран Фурие.