  Sportal.bg
  Тенис
Коболи и Лехечка докосват пробив в топ 10

  • 10 май 2026 | 12:03
  • 483
  • 0
Флавио Коболи и Ижи Лехечка се приближават все повече до дебюта си в топ 10. И двамата продължават участието си натурнира в Рим и са съответно №12 и №13 в ATP Live Rankings, оставайки близо до важен кариерен пробив във Вечния град.

Най-големият момент в сезона на Коболи досега е титлата му от ATP 500 в Акапулко. 23-годишният италианец пренесе този импулс и върху сезона на клей, достигайки финал в Хамбург и четвъртфинал в Мадрид, което му помогна да се изкачи до рекордното за него 12-о място. Коболи изостава с 440 точки от десетия Бублик, който също все още играе в Рим.

24-годишният Лехечка привлече вниманието с първия си финал на “Мастърс” 1000 в Маями, което му гарантира изкачване до №13 в света. Сега, след четвъртфинал в испанската столица, чехът се бори за пробив в топ 10 на „Форо Италико“. Лехечка изостава от Бублик с 515 точки.

И Коболи, и Лехечка трябва да стигнат до финала, за да имат шанс да влязат в топ 10. Макар играчите от №4 до №8 в ATP Live Rankings вече да отпаднаха в Рим, №9 Даниил Медведев, №10 Бублик и №11 Лоренцо Музети все още могат да добавят точки в последния “Мастърс” турнир на клей за сезона.

Яник Синер само увеличи аванса си на върха на ATP Live Rankings, като след втория кръг в Рим вече има внушителните 13 750 точки. Носителят на 28 титли на ниво ATP се стреми да спечели първия си трофей от домашния си “Мастърс” турнир, където може да завърши и “кариерен златен мастърс” – постижение, което досега е постигал само Новак Джокович.

С наближаването на втория турнир от Големия шлем за сезона – „Ролан Гарос“ – битката за четвъртото място сред поставените се разгорещява, като няколко играчи все още са в борбата. След ранните отпадания на Бен Шелтън и Феликс Оже-Алиасим в Рим, Шелтън е в позиция да получи четвъртото място сред поставените заради оттеглянето на Карлос Алкарас от „Ролан Гарос“. Но Медведев и Бублик могат да изпреварят американеца, ако триумфират в Рим.

Снимки: Imago

