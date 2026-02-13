Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

  • 13 фев 2026 | 08:05
  • 811
  • 0
Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

Най-успешният тенисист на всички времена използва паузата, за да подкрепи любимия си клуб в Пирея и дори да бъде гост на министерството, но по време на мача се случи необичайна ситуация с красив край, която за пореден път потвърди човешкото величие на Джокович.

Едно момче, очевидно голям фен на сръбския ас, успя да си пробие път покрай първите редове и да се доближи до Новак с желанието да си направи спомен за цял живот – обща снимка. Строгата охрана в залата обаче веднага реагира.

Джокович поздрави Коди Милър-Макинтайър и позира с фланелката на звезда на Олимпиакос
Джокович поздрави Коди Милър-Макинтайър и позира с фланелката на звезда на Олимпиакос

Един от стюардите тръгна към малчугана, възнамерявайки да го отдалечи от почетните места и да предотврати всякакъв контакт със звездите. Момчето за момент спря, но тогава на сцената излезе Ноле.

Щом видя какво се случва, Джокович не позволи детето да си тръгне разочаровано. Той спря служителя по сигурността, показвайки му, че всичко е наред и няма нужда от намеса. Новак посрещна момчето, нагласи се за „селфи“ и му отдели момент внимание, който това малчуганче никога няма да забрави.

Снимки: Imago

