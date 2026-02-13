Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

Най-успешният тенисист на всички времена използва паузата, за да подкрепи любимия си клуб в Пирея и дори да бъде гост на министерството, но по време на мача се случи необичайна ситуация с красив край, която за пореден път потвърди човешкото величие на Джокович.

The guy approached Nole to ask for a photo and the bodyguard was pushing him away, but Novak said it was ok and took the photo with him.



This is Novak. 🐐❤️ pic.twitter.com/TzEg0ORgbq — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) February 13, 2026

Едно момче, очевидно голям фен на сръбския ас, успя да си пробие път покрай първите редове и да се доближи до Новак с желанието да си направи спомен за цял живот – обща снимка. Строгата охрана в залата обаче веднага реагира.

Един от стюардите тръгна към малчугана, възнамерявайки да го отдалечи от почетните места и да предотврати всякакъв контакт със звездите. Момчето за момент спря, но тогава на сцената излезе Ноле.

Щом видя какво се случва, Джокович не позволи детето да си тръгне разочаровано. Той спря служителя по сигурността, показвайки му, че всичко е наред и няма нужда от намеса. Новак посрещна момчето, нагласи се за „селфи“ и му отдели момент внимание, който това малчуганче никога няма да забрави.

Снимки: Imago