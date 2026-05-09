Димитър Кисимов се класира за финала на турнир от категория J500 в Германия

Димитър Кисимов се класира за финала на сингъл при юношите на турнира от категория J500 в Офенбах (Германия).

Поставеният под номер 5 българин поведе на полуфиналите с 6:4, 2:1, преди осмият в схемата Флин Томас (Швейцария) да прекрати участието си в мача.

Кисимов взе аванс от 4:1 в първия сет, допусна изравняване при 4:4, но проби отново за 5:4. При този резултат той сервира за спечелване на сета и го направи по убедителен начин. В началото на втората част Томас се отказа да продължи.

Преди този мач Кисимов постигна още четири поредни победи при само два загубени сета.

В спор за титлата утре той ще играе срещу победителя от мача между третия поставен представител на домакините Джейми Макензи (Германия) и номер 7 в схемата Тито Чавес (Испания).

Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, а в момента заема рекордното за него 15-о място в световната ранглиста при юношите.

