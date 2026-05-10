Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

Спартак (Варна) и Славия играят един срещу друг в двубой от 34-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента на “Коритото” е 1:1.

Домакините започнаха по-активно и в 7-ата минута дойде и първият точен удар. Тогава Жота Лопеш стреля от дистанция, но Леви Нтумба улови.

Само минута по-късно обаче резултатът беше открит. Спартак стигна до правото да изпълни ъглов удар, последва центриране в наказателното поле, където Димо Кръстев изпревари Малембана и с хубав удар с глава разпечата вратата на “белите” - 1:0.

В 10-ата минута сантиметрите разделиха “соколите” от второ попадение. Шанде намери Чунчуков в пеналтерията, той пое с гръб, успя да се обърне и с мощен шут разтресе страничния стълб.

В 22-ата минута Славия успя да изравни. Емил Стоев отправи центриране отляво, а Роберто Райчев успя да засече с глава. Топката придоби интересна парабола и след като се удари в напречната греда влезе във вратата, пазена от Педро Виктор.

СПАРТАК 1:1 СЛАВИЯ



1:0 Димо Кръстев (8)

1:1 Роберто Райчев (22)

Стартови състави:

Спартак: 1. Педро Виктор, 2. Борис Иванов, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Педро, 17. Цветослав Маринов, 20. Деян Лозев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски;

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Дейвид Малембана, 24. Лазар Марин, 23. Борис Тодоров, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 17. Васил Казълджиев, 77. Емил Стоев, 9. Роберто Райчев.