Сабаленка обясни за контузията си в Рим

Подготовката на световната номер 1 в тениса Арина Сабаленка за "Ролан Гарос" претърпя неуспех след загубата в третия кръг от румънката Сорана Кърстя на Откритото първенство на Италия, като състезателката от Беларус сега ще се опита да се справи с контузия преди турнира от Големия шлем, който започва този месец, предаде Ройтерс.

Сабаленка се нуждаеше от медицинска помощ в края на срещата си с Кърстя в събота, преди да загуби след 6:2, 3:6, 5:7. Това е второ поражение за нея в последните три мача след загубата на четвъртфинала от Хейли Батист на Откритото първенство на Мадрид миналия месец.

Сорана Кърстя отстрани Арина Сабаленка в Рим

"Чувствам, че не играх добре от началото до края. Започнах наистина добре, но нивото ми спадна", каза четирикратната шампионка от Големия шлем Сабаленка в Рим. "Чувствах, че тялото ми ме ограничава да се представя на най-високо ниво. Тя се намеси и игра невероятен тенис. Всъщност не ми даде много възможности. Това беше труден мач. Но предполагам, че никога не губим, само се учим, така че е добре", каза още Сабаленка.

Разочароващият старт на Сабаленка на клей кортовете идва след звездно представяне на твърди кортове, по време на което тя спечели титлата от Бризбън, достигна финала на Откритото първенство на Австралия и спечели два последователни трофея в Индиън Уелс и Маями. Беларуската каза, че сега се надява да възстанови формата си навреме за Откритото първенство на Франция, което започва в Париж на 24 май, след като загуби финала миналата година срещу Коко Гоф.

"Бих казала, че вероятно е травма на кръста ми, свързана с бедрото, което ограничаваше пълното ми завъртане", добави 28-годишната тенисистка. "Предполагам, че просто ще имаме няколко почивни дни. Ще ги прекараме във възстановяване. Това е планът засега."

Снимки: Imago

