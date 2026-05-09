Сорана Кърстя отстрани Арина Сабаленка в Рим

Водачката в схемата Арина Сабаленка изненадващо отпадна в третия кръг на турнира по тенис на клей от сериите УТА 1000 в италианската столица Рим с награден фонд 8 312 293 долара.

Състезателката от Беларус загуби от румънката Сорана Кърстя с 6:2, 3:6, 5:7. 36-годишната румънка, която ще се откаже от тениса по-късно тази година, победи номер едно в света за първи път в кариерата си.

Сабаленка започна добре мача, но изглеждаше, че по-късно се бори с контузия, тъй като взе медицински таймаут, когато Кърстя водеше в третия сет с 4:3.

Кърстя спечели следващия гейм и сервираше за мача, но Сабаленка се бори, за да направи резултата 5:5. Но Кърстя отново проби, за да сервира за спечелване на мача.

В четвъртия кръг румънката ще срещне 13-ата в схемата Линда Носкова от Чехия, която надигра Олександра Олиникова (Украйна) с 6:1, 6:3.

Третата в схемата Коко Гоф от САЩ продължава напред след победа над аржентинката Солана Сиера с 5:7, 6:0, 6:4.

Деветата поставена представителка на домакините и шампионка от миналата година Джазмин Паолини разочарова местната публика, като загуби от белгийката Елизе Мертенс с 6:4, 6:7(5), 3:6.

Елена Остапенко от Латвия също се класира за четвъртия кръг. 36-ата поставена в света победи китайката Цинвън Чжън с 4:6, 6:4, 6:4. Остапенко ще играе с победителката от мача между Анна Калинская (Русия) и Белинда Бенчич (Швейцария).