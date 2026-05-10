Синер нямаше проблем на старта си в Рим, двама от топ десет отпаднаха

  • 10 май 2026 | 01:28
Двама играчи от топ 10, претърпяха загуби във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс на клей в Рим с награден фонд 8.24 милиона евро. Четвъртия поставен Феликс Оже-Алиасим от Канада и петият в схемата американец Бен Шелтън напуснаха турнира след поражения, съответно срещу аржентинеца Мариано Навоне (44-ти) с 6:7(4), 6:7(5) и грузинеца Николоз Басилашвили (117-ти) с 4:6, 7:6(5), 3:6. Водачът в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер не срещна трудности и стартира успешно с лесна победа срещу австриеца Себастиан Офнер с 6:3, 6:4. За световния номер 1 това е 24-а поредна победа този сезон.

Италианецът се стреми към трофея в Рим, който е единственият, който му липсва от Мастърс турнирите и по този начин да се присъедини към Адриано Паната в списъка с победителите на Откритото първенство на Италия, последният италианец, коронясан в Рим през 1976 г. Ако спечели на 17 май, той ще стане и вторият играч в историята, спечелил всичките девет турнира от сериите „Мастърс 1000“ след Новак Джокович и в идеалния случай ще се подготви за „Ролан Гарос“ (24 май - 7 юни), единствената титла от Големия шлем, която все още липсва във витрината му.

Освен Синер други двама италианци продължават напред на турнира в Рим. Десетият в схемата Флавио Коболи се справи с французина Теренс Атман със 7:6(1), 6:3, а Матия Белучи поднесе миниизненада с победа срещу 24-ия поставен Томас Мартин Ечевери от Аржентина с 5:7, 6:2, 6:3.

Хърватски младок шокира Джокович в Рим

Руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов се класираха за следващия кръг. Седмият в схемата Медведев продължава напред без игра след отказване на чеха Томаш Махац, а Рубльов преодоля сърбина Миомир Кецманович с 6:4, 6:4.

