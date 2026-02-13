Популярни
  4. Джокович поздрави Коди Милър-Макинтайър и позира с фланелката на звезда на Олимпиакос

Джокович поздрави Коди Милър-Макинтайър и позира с фланелката на звезда на Олимпиакос

  • 13 фев 2026 | 00:15
  • 383
  • 0

Новак Джокович присъства на мача между Олимпиакос и Цървена звезда тази вечер в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея, където шампионите на Гърция, водени от Александър Везенков, надделяха с 92:86 в среща от 28-ия кръг на Евролигата.

След срещата сръбската супрезвезда проведе сърдечни разговори с много играчи от двата отбора и дори получи сувенир – американският гард на Олимпиакос гръцки паспорт Томас Уолкъп му подари своята фланелка.

Легендарният 38-годишен тенисист позира с нея, държейки я в ръка.

Ноле се поздрави и с българския национал - американския гард с наш паспорт Коди Милър-Макинтайър, който направи добър мач за гостите от Белград с 11 точки и 8 асистенции.

Над всички в четвъртък вечерта обаче беше Саша Везенков с 23 точки и 8 борби.

Снимки: Sportal.gr

