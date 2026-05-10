Отборът на Джокович се завърна в елита след 16 години пауза

Докато на корта в Рим претърпя неочаквана загуба, Новак Джокович само ден по-късно имаше повод за задоволство извън тениса. Льо Ман, клуб, на който сръбският тенисист е един от съсобствениците, си осигури класиране във френската Лига 1 и така след 16 години се завърна сред най-добрите отбори в страната.



Френският клуб си осигури промоция в последния кръг на първенството с победа срещу Бастия на Корсика с резултат 2:0. Двубоят имаше огромно значение и за двата отбора – Льо Ман преследваше влизане в елита, докато домакините се опитваха да избегнат изпадане. В крайна сметка, празненството на гостите означаваше и преместване на Бастия в третото ниво на състезанието. Въпросът за победителя беше решен още през първото полувреме, когато Ерван Колао отбеляза в 16-ата минута, докато Милан Робин дълбоко в добавеното време потвърди триумфа и предизвика голямо празненство сред играчите и феновете на гостуващия клуб.

Успехът на Льо Ман представлява голям обрат за клуба, който през последните години премина през сериозна криза. Заради финансови проблеми някога дори изпадна в аматьорски ранг, за да успее миналия сезон да се върне в Лига 2, а сега и да направи нова крачка към върха на френския футбол. Междувременно, проектът на Льо Ман привлече редица известни спортни имена. Освен Новак Джокович, сред съсобствениците са бизнесменът Йоргос Франгулис, бившите пилоти от Формула 1 Кевин Магнусен и Фелипе Маса, докато наскоро към клуба се присъедини и вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа.

Въпреки че Льо Ман в края на сезона пропиля няколко важни точки с равенства и постави под въпрос промоцията си, отборът в решаващия момент успя да издържи на напрежението и да си осигури завръщане във френския футболен елит.

Снимки: Gettyimages