Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Българската професионална футболна лига стартира предварителната продажба на билетите за финала на Sesame Купа на България от понеделник, 11 май 2026 г. Срещата ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" и ще противопостави един срещу друг отборите на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА.

Предварителна продажба

В системата на Eventim.bg се пускат в продажба следните сектори и блокове:



Сектор Б (за привърженици на Локомотив Пловдив) - блокове 19, 20 и 21, с готовност (при изчерпване) да се отворят блокове 22, 23 и 24

Сектор Г (за привърженици на ЦСКА) - блокове 37, 38, 39, 40, 41 и 42

Продажбата на билети за останалите сектори и блокове, включително и зони "Лъвчета", ще стартира след като окончателно бъде одобрен охранителният план за мача.

Българската професионална футболна лига обръща внимание, че основната цел е да се удовлетвори интересът на максимален брой привърженици на двата отбора, а и на други неутрални зрители, и никой фен да не остане извън стадиона при наличие на свободни места.

Цени на билетите:



Сектори Б и Г - 12 евро (23,47 лева)

Сектори А и В - 20 евро (39,12 лева)