Джокович - менторът на тийнейджърите в тениса

Новак Джокович се превърна в един от големите лидери в тениса – във всеки смисъл на думата.

Сърбинът е шампион на турнирно ниво 101 пъти, като в тази бройка влизат рекордните 24 титли от Големия шлем при мъжете, а също така е прекарал рекордните 428 седмици като №1 в ранглистата на ATP. С времето Джокович се утвърди и като човек, на когото младите таланти в спорта могат да се уповават.

Ива Йович със сигурност може да потвърди качествата на 38-годишния Джокович като ментор. 18-годишната американка, която в момента е на рекордното за кариерата си 16-о място в ранглистата на WTA, през последните месеци се радва на възможността да опознае иконата от ATP тура, която произхожда от същата страна като баща ѝ Боян. Йович се среща за първи път с Джокович на "Уимбълдън" миналата година и казва, че той с готовност ѝ дава съвети, докато тя си проправя път в тура.

„Той ми даде страхотни съвети. Разбирам, че е гледал мачовете ми, което е нереално“, каза Йович пред Tennis Channel в сряда в Чарлстън, където участва на турнир от категория WTA 500. „Аз си мисля: "Как изобщо намираш време за това? Как съм в списъка ти с приоритети?" Но е невероятно.

Той ми дава много конкретни насоки за тактиката, която мога да използвам, както и как да добавя повече разнообразие в играта си, така че се опитвам да го правя. Аз и треньорът ми дори се шегуваме – той казва: "Ако не искаш да слушаш мен, поне слушай Новак!", защото казват едно и също, но звучи различно, когато идва от Новак.“

Йович не е първият тийнейджър, който говори за подкрепата на Джокович напоследък. На турнира в Маями миналия месец французинът Моис Куаме разкри, че сърбинът му е изпратил поздравително съобщение, след като на 17 години стана най-младият победител в мач в историята на турнира.

„Не знам как го прави“, каза Йович. „Той е съпруг, баща, най-великият тенисист за всички времена. Знае, колко, седем езика? Не знам. На всички ни трябва план за управление на времето от Новак, защото не разбирам как успява. Но той наистина отделя време за младите играчи и иска да им помага, което е страхотно.“

Възможността да потърси съвет от един от най-успешните спортисти в историята е нещо, което Йович цени високо, особено докато Джокович продължава да се бори за титли на най-голямата сцена в тениса.

„Имам директна връзка с него. Опитвам се да не го притеснявам много, но му пиша по време на турнирите, особено когато сме на едно и също място“, каза Йович. „Всеки път, когато се видим, си говорим добре, така че се надявам да остане в тура още дълго!“

Следвай ни:

Снимки: Imago