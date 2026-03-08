Джокович определи дългосрочните си цели

Новак Джокович заяви, че участието на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година е една от неговите „дългосрочни цели“. Сърбинът спечели дългоочаквания олимпийски златен медал на Игрите в Париж през 2024 година, след като победи Карлос Алкарас на финала и така оформи т.нар. „Златен шлем“ в кариерата си.

Въпреки че през лятото на 2028 г. ще бъде на 41 години, Джокович се надява да има шанс да защити титлата си.

„Това е една от дългосрочните цели – да достигна до Олимпиадата. Би било хубаво“, каза той след победата си във втория кръг срещу Камил Майхжак на турнира в Индиън Уелс в събота. „Все още има много време дотогава. Мисля, че на моята възраст и на този етап от кариерата ми всяка година изглежда по-дълга, отколкото за по-младите играчи. Но ще се опитам да стигна дотам. Определено това е една от мотивациите ми, така че ще се постарая да бъда там.“

Златният медал в Париж беше второто олимпийско отличие в кариерата на Джокович, след като преди това спечели бронз в Пекин през 2008 г. Сърбинът загуби мача за бронзовия медал през 2012 г. от Хуан Мартин дел Потро, а през 2020 г. – този път от Пабло Кареньо Буста.

Междувременно през 2016 г. той отпадна още в първия кръг, като отново беше победен от аржентинеца Дел Потро. Анди Мъри е единственият тенисист при мъжете, който е успял да защити олимпийската си титла, печелейки златото в Лондон през 2012 г. и отново в Рио четири години по-късно.

Основната цел на Джокович обаче без съмнение е да спечели 25-а титла от Големия шлем, което би го изкачило еднолично над Маргарет Корт, която има 24 титли. Рекордният триумф обаче продължава да му убягва. Световният №3 е достигнал само два финала на турнири от Големия шлем след титлата си на US Open през 2023 г., като и двата пъти загуби от Алкарас.

Последната от тези загуби дойде през януари, когато испанецът го лиши от историческото постижение на финала на Australian Open след неочаквания му поход до последния мач.

След като мачът в Индиън Уелс беше първият му след поражението в Мелбърн, Джокович каза:

„Хубаво е да се върна в тура. Пет седмици без официален мач – знаех, че първият двубой след толкова време ще бъде малко труден, особено при тези доста предизвикателни условия“, каза той, визирайки силния вятър в Калифорния.

Сърбинът направи обрат и победи Майхжак с 4:6, 6:1, 6:2, за да се класира за третия кръг, където ще се изправи срещу американеца Александър Ковачевич.

Джокович се стреми към шеста титла в Индиън Уелс, но призна, че през последните сезони турнирът е бил „много труден“ за него.

„Беше трудно да намеря най-добрата си игра“, каза той. „Особено в началото на турнира през последните седем-осем години. Радвам се, че преодолях това предизвикателство. Смятам, че вятърът тук е един от най-трудните в тура. Поривите идват и си отиват, сменят посоката и това прави играта изключително трудна. Особено от единия край на корта и създава допълнително напрежение.“

