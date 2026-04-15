Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Тежки времена за сръбския тенис: само трима в основната схема на "Ролан Гарос"

  • 15 апр 2026 | 13:30
  • 523
  • 1
Времената, когато Сърбия беше представена от осем-девет тенисисти на най-големите тенис турнири, отдавна са зад гърба ни, съжаляват в западната ни съседка.

"Някога в жребия за Големия шлем имахме Новак Джокович, Янко Типсаревич, Виктор Троицки, Душан Лайович, Филип Краинович, Ласло Джере... Сега, освен Новак, сигурни са само Хамад Меджедович и Миомир Кецманович, макар и тяхното участие да зависи от ранкинга им", пише sportal.blick.rs.

"Сезонът на клей става все по-интересен, а кулминацията ще достигне на Ролан Гарос, който тази година ще се проведе от 18 май до 7 юни.

Организаторите на турнира от Големия шлем в Париж обявиха списъците с участниците в основната схема и що се отнася до нашата страна, ще видим трима тенисисти – Джокович, Кецманович и Меджедович.

Разбира се, има шанс още наши тенисисти да се доберат до основната схема през квалификациите, но засега това е доста несигурно. При мъжете това може да бъде Душан Лайович, а може би и Ласло Джере, ако се възстанови от контузията, заради която не играе вече два месеца.

Ситуацията при тенисистките е още по-тежка. Някога имахме две номер 1 в един и същи сезон – Ана Иванович и Йелена Янкович – а сега никой не е дори в топ 100.

Олга Данилович не играе вече цели два месеца – Данилович не е обявила, че е контузена – и е изпаднала от първите сто в света. Ако е готова, я чакат квалификации. Но никой в момента не знае какво се случва с младата Данилович.

В квалификациите бихме могли да видим и Лола Радивоевич и Теодора Костович, а може би и Миа Ристич.

Единствената участничка при жените ще бъде Александра Крунич, но на двойки. Тя е осма в света, отлично сработена е с Анна Данилина от Казахстан и ще бъде сред фаворитките.

Двете играха финал в Париж миналата година, а тази на Откритото първенство на Австралия, а през март спечелиха Мастърса в Индиън Уелс", oбобщава материалът на Sportal.blick.rs.

Следвай ни:

Снимки: Imago

  • 15 апр 2026 | 08:46
  • 584
  • 0
  • 15 апр 2026 | 03:55
  • 1544
  • 1
  • 15 апр 2026 | 03:50
  • 812
  • 3
  • 15 апр 2026 | 02:42
  • 676
  • 0
  • 14 апр 2026 | 21:56
  • 2434
  • 10
  • 14 апр 2026 | 19:23
  • 1623
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 5723
  • 2
  • 15 апр 2026 | 14:21
  • 1829
  • 1
  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 5510
  • 19
  • 15 апр 2026 | 14:17
  • 1169
  • 2
  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 17546
  • 41
  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 14562
  • 51