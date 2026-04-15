Тежки времена за сръбския тенис: само трима в основната схема на "Ролан Гарос"

Времената, когато Сърбия беше представена от осем-девет тенисисти на най-големите тенис турнири, отдавна са зад гърба ни, съжаляват в западната ни съседка.



"Някога в жребия за Големия шлем имахме Новак Джокович, Янко Типсаревич, Виктор Троицки, Душан Лайович, Филип Краинович, Ласло Джере... Сега, освен Новак, сигурни са само Хамад Меджедович и Миомир Кецманович, макар и тяхното участие да зависи от ранкинга им", пише sportal.blick.rs.

"Сезонът на клей става все по-интересен, а кулминацията ще достигне на Ролан Гарос, който тази година ще се проведе от 18 май до 7 юни.



Организаторите на турнира от Големия шлем в Париж обявиха списъците с участниците в основната схема и що се отнася до нашата страна, ще видим трима тенисисти – Джокович, Кецманович и Меджедович.



Разбира се, има шанс още наши тенисисти да се доберат до основната схема през квалификациите, но засега това е доста несигурно. При мъжете това може да бъде Душан Лайович, а може би и Ласло Джере, ако се възстанови от контузията, заради която не играе вече два месеца.

Ситуацията при тенисистките е още по-тежка. Някога имахме две номер 1 в един и същи сезон – Ана Иванович и Йелена Янкович – а сега никой не е дори в топ 100.



Олга Данилович не играе вече цели два месеца – Данилович не е обявила, че е контузена – и е изпаднала от първите сто в света. Ако е готова, я чакат квалификации. Но никой в момента не знае какво се случва с младата Данилович.



В квалификациите бихме могли да видим и Лола Радивоевич и Теодора Костович, а може би и Миа Ристич.

Единствената участничка при жените ще бъде Александра Крунич, но на двойки. Тя е осма в света, отлично сработена е с Анна Данилина от Казахстан и ще бъде сред фаворитките.



Двете играха финал в Париж миналата година, а тази на Откритото първенство на Австралия, а през март спечелиха Мастърса в Индиън Уелс", oбобщава материалът на Sportal.blick.rs.

Снимки: Imago